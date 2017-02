Si el Sabadell i el Cornellà volien afegir-se al vagó d'equips que lluiten pel quart lloc, ahir van fer una passa enrere. L'empat els resta molt en aquesta lluita, però no només pel resultat. Els arlequinats tenien l'oportunitat de demostrar un progrés en el joc un cop superat el sotrac que els feia mirar cap a la zona de descens. Però continuen encallats en el mateix punt. El Cornellà, que també va gaudir d'alguna ocasió, tampoc va fer molts mèrits per endur-se la victòria i refermar un canvi de tendència futbolístic. Cap dels dos equips va perdre, però si van acabar satisfets és perquè són conscients que la seva lluita és la de no patir per mantenir la categoria.

En el primer temps, els arlequinats van tenir molt més la pilota que el seu rival, però l'entramat defensiu del Cornellà va impedir apropaments clars a la porteria de Marcos. Jordi López va inaugurar el capítol d'ocasions amb una rematada però va sortir molt desviada, sense perill. D'altra banda, el Cornellà va tenir moments molt intensos a partir de la mitja hora de joc en què es va poder avançar: David Garcia va enviar un servei de falta massa alt i Xavi Puerto va disposar de l'ocasió més clara en un servei des de dins de l'àrea que Jokin va salvar amb la mà. El primer temps, i la resta del partit per extensió, va destacar per la gran quantitat d'interrupcions i targetes que va mostrar el col·legiat (11).

En el segon temps, els verds es van estirar i van començar dominant. Aquí, l'equip de Jordi Roger va tenir ocasions per inaugurar el resultat rondant l'àrea d'Ezkieta permanentment. La fortalesa defensiva arlequinada, amb tres centrals de nou, va impedir que hi hagués oportunitats clares, i només Puerto va exigir la intervenció del porter navarrès. El domini verd es va esfilagarsar i el Sabadell va tornar a agafar les regnes. Pastells va vorejar el penal, en una acció en què l'àrbitre va castigar el lateral per simular, instants abans que Jokin tornés a intervenir, aquest cop en un contraatac d'Antonio.

Ja en el tram final, el Sabadell es va bolcar a l'atac i va acabar el partit a l'àrea de l'equip de Jordi Roger. Txomin, en una internada per la banda esquerra, va servir una pilota franca a Borjas, que va rematar massa alt. I en l'última oportunitat, una pilota filtrada a l'espai per Carreño va acabar en fora de joc, molt protestat, ja que el davanter havia enviat la pilota a la xarxa.