Luismi, entre tres i quatre setmanes de baixa per lesió

El jugador del Nàstic Luismi Sánchez estarà entre tres i quatre setmanes de baixa per culpa de la lesió fibril·lar de grau 1 al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en els últims minuts de la primera meitat al camp del Saragossa. Luismi va arribar al Nàstic en el mercat d'hivern i ha estat titular en els vuit partits amb Merino, majoritàriament al mig centre però també com a central, amb un bon rendiment. El primer partit que es perdrà el futbolista cedit pel Valladolid serà el duel de diumenge contra el Còrdova, per al qual serà, en principi, l'única baixa.