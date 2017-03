Amb el Llagostera al cor

“Al Llagosteraés on vaig créixer com a jugador i on vaig aconseguir èxits impensables. En guardo un gran record, i per sempre”

Després del descens a segona B del curs passat, el Llagostera va patir a l'estiu una desbandada massiva de jugadors (només van continuar Jordi Masó, Nando Quesada i els porters Jose Moragón i Nico Ratti). Van marxar futbolistes que acumulaven un llarg recorregut al club llagosterenc, com és el cas de Jordi López, Tito Ortiz, Pitu Comadevall (ha tornat a l'equip fa poques setmanes després de jugar a l'Índia) i Aimar Moratalla, mentre que altres homes de la casa com Eloy Gila i Enric Pi ja havien fet les maletes a l'hivern. Alguns d'aquests jugadors històrics ja s'han retrobat amb el Llagostera aquesta mateixa temporada (Enric Pi amb el Badalona i Jordi López amb el Sabadell, encara que cap dels dos va jugar en el partit de la primera volta), una situació que diumenge viurà Aimar, actualment a les files del Cornellà. El defensa de Sant Antoni de Vilamajor va fitxar pel conjunt barceloní en el mercat d'hivern després d'una aventura de mig any a l'estranger, concretament al Seinajoki finlandès, equip amb el qual Aimar es va proclamar campió de la copa i va tastar un experiència totalment diferent.

“Després del descens vaig considerar que s'havia acabat una etapa, i ja feia temps que tenia al cap marxar a l'estranger. Va ser un estiu complicat, perquè no vaig firmar amb el Seinajoki fins a final d'agost, però allà em vaig trobar molt a gust i vaig disfrutar de l'aventura”, explica Aimar, que desgrana els motius del seu retorn a Catalunya: “A Finlàndia la lliga va acabar a l'octubre i havia de decidir què feia. No ens vam entendre per continuar allà i finalment em va sortir l'opció del Cornellà, que em queda a prop de casa i em va bé per compaginar el futbol amb el món laboral.”

Aimar va deixar el Llagostera a l'estiu després de set temporades al club i sent l'únic jugador que encara es mantenia a la plantilla des de l'etapa dels gironins a tercera divisió. És per això que el defensa guarda un grat record del seu pas per l'entitat presidida per Isabel Tarragó i destaca sobretot el fet d'haver disfrutat del futbol professional durant dues temporades a segona A. “D'aquí a un temps, quan recordi la meva etapa en el futbol, la que més recordaré és la del Llagostera. És on vaig créixer com a jugador i on vaig aconseguir èxits impensables. Vaig poder disfrutar del futbol professional, jugar en estadis magnífics i contra grans jugadors, i viure això és el record més gran que pots tenir del futbol”, comenta Aimar, que no amaga que el de diumenge serà un partit molt especial per a ell: “I tant que ho serà, érem una gran família i es troba a faltar, i a més serà la primera vegada que m'enfronto amb el Llagostera com a rival. Queda poca gent de quan jo hi era, però els tinc molta estima.”

Aimar, de 30 anys, es mostra sorprès per la fluixa trajectòria del Llagostera aquesta temporada (els llagosterencs ocupen la plaça de promoció de descens), al mateix temps que està convençut que l'equip dirigit per Oriol Alsina serà capaç de revertir la situació i assolir la permanència. “El primer any després de baixar sempre costa, però sí que em sorprèn veure el Llagostera en aquesta situació, pensava que arrancarien abans. Tot i així no tinc dubtes que se salvaran, no em vull ni imaginar que baixin a tercera divisió”, conclou el de Sant Antoni de Vilamajor, que amb el Cornellà ha disputat 223 minuts en tres partits –sempre jugant de central–, però que s'ha quedat sense participar en els dos últims enfrontaments (contra el Barça B per sanció i amb el Sabadell per decisió tècnica).