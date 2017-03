Més oberta que mai

La zona baixa

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

12. Elx 35

28 9 8 11 37 39

13. Saragossa 35

28 9 8 11 36 38

14. Sevilla Atl. 35

28 8 11 9 30 33

15. Nàstic 32

28 7 11 10 30 36

16. UCAM 32

28 7 11 10 31 38

17. Alcorcón 32

28 8 8 12 21 28

18. Còrdova 30

28 7 9 12 25 39

19. Rayo 29

28 7 8 13 27 32

20. Mallorca 29

28 6 11 11 27 34

21. Almeria 28

28 7 7 14 28 33

22. Mirandés 28

28 6 10 12 25 45

La reacció del Nàstic, cuer en la gran majoria de jornades i que ara encadena tres victòries, ha servit per comprimir encara més una lluita molt igualada per evitar el descens. De fet, l'actual és la temporada amb les distàncies en la jornada 28 més curtes a la zona baixa, sobretot agafant les campanyes amb 22 equips, és a dir, des de la 1997/98. Abans, amb la lliga de 20 equips i amb les victòries que valien dos punts, només hi ha dos cursos amb registres comparables, el 1972/73 i el 1973/74. Després dels resultats del cap de setmana, en què destaquen les dues úniques victòries d'equips de baix, la del fins diumenge cuer Almeria a Lugo (1-2) i la del Nàstic contra el Còrdova (2-1), a més dels empats de l'UCAM, el Mallorca, el Rayo Vallecano, l'Alcorcón i el Mirandés, només dos punts separen el nou últim classificat, el Mirandés, de la primera plaça de permanència, ocupada pel Còrdova. A més, entre l'equip d'Anduva i el quinzè, que és el Nàstic –els tarragonins han saltat set llocs en només tres setmanes–, hi ha tan sols quatre punts. S'espera un últim terç de competició molt obert i emocionant en la lluita per la salvació.

L'altra campanya que s'acosta en igualtat a l'actual és la 2013/14, en què en la jornada 28 el cuer era el Girona, amb 30 punts, a quatre de les places de permanència i a cinc del quinzè. Aquell curs l'equip gironí, amb Pablo Machín a la banqueta des del març, es va salvar gràcies a la victòria de l'última jornada contra el Deportivo (3-1). Dels quatre equips que en la jornada 28 estaven en zona de descens, també es va salvar l'Alavés. En canvi, l'Hèrcules i el Mirandés es van mantenir al pou i els van acompanyar a segona B el Jaén i el Castella, quinzè i dissetè, respectivament, en la jornada 28.

Sol ser molt habitual que a principis de març ja hi hagi equips amb un peu i mig a segona B, ja que en onze de les vint últimes temporades el cuer era a nou punts o més de la zona de permanència. Entre els equips més despenjats en la jornada 28 hi ha hagut, en els últims anys, el Castelló el 2009/10, el Sevilla Atlético el 2008/09, el Vecindario el 2006/07 i l'Ourense el 1998/99.