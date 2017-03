Doblet per a la tranquil·litat

A Cerdanyola ja es temien el pitjor. En el minut 85, el seu equip perdia contra el Manlleu, un rival directe. Però aleshores va emergir la figura d'Elhadji Bandeh, que en un tres i no res va capgirar el resultat. Primer, aprofitant una errada defensiva d'Abde i, després, en una centrada xut que va sorprendre tothom. Dos gols, tres punts i molta tranquil·litat.

“La victòria ens dona sobretot moral, perquè tot i haver obtingut bons resultats últimament, el Manlleu era un rival directe, i si no haguéssim guanyat ens haurien atrapat en la classificació i ens hauríem complicat la vida”, resumeix el davanter, a qui atribueixen deu gols aquesta temporada, tot i que ell diu que el que va marcar contra l'Olot també és seu. La victòria contra el Manlleu ha donat als vallesans un coixí de cinc punts de diferència respecte a la zona de descens directe i ha trencat la classificació a la part baixa, abans molt més ajustada. Tothom, però, està molt pendent dels descensos compensats.

El Cerdanyola s'ha trobat a la part baixa de la classificació gairebé des de principis de temporada en un curs difícil marcat per les baixes i les lesions. “Hi ha hagut molts canvis durant la temporada quant a jugadors i també en el sistema”, diu Elhadji. “Aleshores hem arribat a aquest punt de la temporada amb idees per consolidar. Si a hores d'ara et passa això, no pots pensar que mereixem estar gaire més amunt del que estem”, afirma el davanter.

Elhadji és un dels davanters de referència de la tercera divisió. Amb un rol més secundari al Prat, el curs passat va marcar cinc gols, però els dos anteriors, amb el Martinenc i el Júpiter, va acabar amb 15 dianes. “Ja fa anys que no em poso fites golejadores, però sí que intento almenys igualar el màxim de gols que he marcat com a punt de partida”, diu el davanter, que reconeix que està a gust al Vallès Occidental, on aquest curs ha disputat 2.000 minuts en 26 partits: “M'hauria agradat disfrutar més del joc, però a nivell d'equip, de tot el que treballem i de l'ambient, és un bon lloc per continuar disfrutant del futbol.”