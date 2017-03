Retorn a la Terra

Després d'un inici d'etapa molt il·lusionant en el futbol professional, en els últims mesos el Reus ha baixat a la Terra a còpia d'empats i alguna derrota. I és que la segona volta no ha provat al conjunt roig-i-negre. Com a mostra, el partit de diumenge passat contra un pes pesant com el Girona, que va guanyar a la capital del Baix Camp (1-2). El guió del matx va ser similar al d'altres cites. Els de Natxo González van controlar trams llargs del partit acaparant la pilota i jugant bé, però la falta d'idees en atac els va penalitzar. A l'hora de finalitzar, el Reus es bloqueja i, a causa d'això, no ha guanyat d'ençà que va començar la segona volta fa vuit jornades. Encara sort que en defensa l'engranatge continua sent sòlid, fet que ha servit per anar rascant puntets.

Si la lliga hagués començat quan es va iniciar la segona volta, el Reus ocuparia places de descens. De fet, seria el tercer per la cua, ja que tan sols ha sumat 6 punts de 24 possibles (sis empats i dues derrotes). L'equip de Natxo González, que ha dividit gairebé per dos la seva mitjana de punts per partit –de 1,43 en la primera volta a 0,75 en la segona–, ha vist com el problema que arrossegava amb el gol s'ha agreujat encara més i ha fet una frenada. Val a dir, això sí, que la igualtat que hi ha en la part baixa de la classificació els permet mantenir un coixí relativament ampli amb la zona de perill. Si el Reus va tancar la primera volta a vuit punts de les posicions de descens, ara encara estan a sis punts. L'horitzó més ambiciós, en canvi, ja s'ha esvaït. La zona de play-off estava fa un parell de mesos a només un punt, i ara està a vuit. La fita, amb tot, és clara: cal ressorgir per amarrar la permanència i evitar sorpreses desagradables.