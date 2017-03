Sensacions recuperades

Diumenge passat, l'Olot va ensopegar a l'Olímpic de Terrassa després de cinc mesos sense perdre cap partit. L'equip de casa, com és normal, estava eufòric. La victòria contra el líder absolut i gairebé absolutista del grup, ja que sotmet tothom, reenganxava els vallesans a la batalla pel play-off. El quart és a només dos punts. Entre la satisfacció, hi havia un home especialment content: Marc de Val. El migcampista blanenc va obrir el camí de la victòria amb l'1-0. El primer gol d'aquesta temporada. Per moltes coses, aquella diana va tenir un significat especial. “La veritat és que ja començava a necessitar algun gol, ja que feia molts partits que no marcava”, admet el futbolista vermell, que enguany està tornant a disfrutar després d'una campanya marcada per l'infortuni a Sabadell, on només va poder jugar cinc partits: “La temporada passada vaig tenir set recaigudes d'un problema a l'isquiotibial i no vaig poder tenir continuïtat, però per fortuna, i gràcies al treball i la constància dels últims mesos, això ja és passat i enguany estic tenint molts minuts.”

Marc de Val, en tot cas, sap que per gaudir el futbol el millor és pensar en el present i, ni es recorda gaire del passat, ni vol fer plans a llarg termini. Això sí, l'objectiu que té és molt clar. “Pujar a segona B amb el Terrassa.” La victòria de diumenge contra l'Olot ha reobert les bones perspectives i ell creu que cal aprofitar-ho. “Després d'uns partits en què havíem merescut més, l'equip necessitava una victòria així”, afirma el futbolista de 27 anys, que posa en valor el pes psicològic de guanyar el líder totpoderós: “Aquesta victòria ens donarà més moral i confiança, que ens fa falta. Espero que sigui un punt d'inflexió.” Dit això, de Val vol ser prudent: “No hem fet res, encara; si diumenge que ve no guanyem, de poc ens servirà la darrera victòria.”

Un entorn atípic a tercera