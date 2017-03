El sistema de la reacció

Juan Merino va assegurar, el dia que va ser presentat com a entrenador del Nàstic en substitució de Vicente Moreno, que aniria decidint el sistema a mesura que anés coneixent la plantilla i en funció de les característiques dels jugadors. Després de dos partits de transició en què va utilitzar el 4-2-3-1, habitual amb el seu antecessor, a Lugo ja va introduir el 3-5-2, amb tres centrals, dos carrilers, tres mig centres i dos futbolistes més avançats.

Merino ha valorat que a la plantilla les posicions de central i de mig centre estan ben cobertes –i van ser reforçades, a més, en el mercat d'hivern–; que té laterals amb recorregut, i que, en atac, estan donant millor rendiment els puntes que els extrems. I és que el 3-5-2 necessita tres centrals, tres mig centres i davanters més que no pas jugadors ofensius de segona línia. Això fa que, actualment, tots els centrals del Nàstic –Suzuki, Perone, Bouzón i Djetei– i tots els mig centres –Luismi, Madinda, Tejera, Cordero i el polivalent Xavi Molina– estiguin tenint participació. En atac, els més beneficiats són els davanters –sobretot Achille Emana, Juan Delgado, Manu Barreiro i Àlex López– en detriment de futbolistes ofensius de banda, com ara José Carlos, Jean Luc i Ferran Giner, que amb aquest esquema no tenen gaire cabuda i que últimament tenen poc protagonisme.

Merino considera que aquest esquema no és intocable i que està obert a retocar-lo o a canviar-lo en funció de les necessitats de l'equip, però explica que els jugadors s'hi senten còmodes i que els dona molt equilibri. “Protegeix en defensa, i també fa aprofitar més els davanters”, diu el tècnic andalús, segons el qual aquest sistema dona importància tant a l'atac com a la defensa: “És a les dues àrees on es decideixen els partits, no només en una.” De moment, és un sistema avalat pels resultats d'un Nàstic que ha sumat onze dels últims quinze punts en joc i que ha passat en poc temps de l'últim lloc al quinzè.