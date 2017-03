Un altre repte d'altura

El Reus no està en el millor moment de la temporada ja que encadena vuit partits sense guanyar, tot i que també és cert que està en un tram de calendari especialment complicat. Diumenge tanca al camp del Tenerife un mes molt dur en què haurà jugat contra quatre dels equips de la zona alta: el Cadis (0-0), l'Oviedo (1-1) i el Girona (1-2), a més dels canaris, que rebran el Reus en molt bona forma. El Tenerife només ha perdut un dels últims divuit partits, en la visita al camp del líder, el Llevant, del 10 de desembre. Això li ha permès compensar un mal inici de lliga i ocupar ara la quarta posició.

Malgrat tot, el Reus és optimista respecte al repte de diumenge. El fet que en aquesta ratxa de partits sense vèncer hi hagi sis empats i dues derrotes per la mínima demostra, segons la plantilla roig-i-negra, que el camí és el correcte. “La clau és persistir en el nostre futbol, ja que sempre hem fet moltes coses bé. Això sí, hem d'aprofitar les oportunitats de gol que tenim”, assegura l'extrem dret Jorge Díaz, que afirma que afronten la visita a Tenerife amb la confiança que els dona saber que, encara que ara els resultats no acompanyin, el seu estil de joc és apte per a la segona A. El problema, segons Jorge Díaz, se centra en els últims metres –“és la part més difícil del futbol i ens està costant”, afirma–, però està convençut que els gols arribaran. Més enllà del partit de diumenge a Tenerife, Jorge Díaz és conscient que on han de mirar de no deixar escapar més punts és a casa. El següent equip a visitar-los és un dels que tenen per sota, l'UCAM.