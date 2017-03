“Hem de saber gestionar l'eufòria que s'ha generat”

Després d'un inici de lliga gris, el Lleida s'ha convertit en l'equip més fort de la segona volta, en què s'ha apropat a la zona d'ascens. Els blaus han encadenat tres victòries contra tres pesos pesants –l'Hèrcules, el Vila-real B i l'Alcoià– i diumenge visiten l'Atlètic Balears centrats a escurçar els 7 punts de diferència respecte al play-off. El seu tècnic, Gustavo Siviero (Laguna Paiva, Argentina, 13-9-1969), confia en la gesta d'acabar entre els quatre primers, però té clar que no hi ha marge d'error.

Quin ànim es respira al vestidor després de vèncer l'Alcoià?

L'estat anímic és de plenitud, perquè haver superat un dels candidats al títol ens reforça molt moralment. No deixen de ser tres punts i hem de seguir en aquesta línia, però ens fan veure que podem guanyar a qualsevol.

Li ha tocat frenar l'eufòria o ja és bona?

Doncs s'ha de saber gestionar. Quan l'eufòria es converteix en relaxació, és dolenta. En canvi, quan et reforça anímicament, està molt bé. Ara bé, haver guanyat els últims tres partits tampoc no és garantia de res.

En les primeres deu jornades de la primera volta van sumar 10 punts, i en el mateix tram de la segona volta n'han sumat 23. Com s'explica aquest canvi radical?

Estem competint una mica més bé, resolent millor certes situacions que abans se'ns escapaven. L'equip està prenent millors decisions en moments puntuals, fet que ens permet controlar més bé el resultat. Ara bé, sobretot hem guanyat quant a solidesa, ja que als rivals els costa molt fer-nos mal. Això et genera confiança, fas coses diferents i en treus fruits.

Han guanyat força partits en el temps afegit. Fa la sensació que físicament han estat un punt per sobre de la resta...

No només físicament, sinó també mentalment. És un conjunt. Si l'equip està bé físicament, té més lucidesa per pensar i prendre bones decisions, a més de tenir força per batallar fins a l'últim segon. Guanyar de forma agònica, però, té a veure sobretot amb la confiança.

Tot i els bons resultats, encara els separen 7 punts del quart. Confien a retallar-los?

Hem de seguir en aquesta dinàmica. El que està fent l'equip quant a números és excepcional, però havent arrencat des de tan enrere no només juguem amb els nostres resultats, sinó també amb els dels rivals. I el que faci la resta no ho podem controlar. Ens hem de centrar en el que és a les nostres mans, que és sumar el màxim de punts, i hi posarem tota l'energia.

Fa quatre anys el Lleida va fer ‘play-off' i en aquest moment del curs estava en una situació similar. No queda ningú d'aquell bloc, però tenen el precedent present?

Al final, un sempre es remet a situacions similars en el passat, sobretot si el club hi ha estat involucrat. És una cosa que té a veure amb la mística, que sempre existeix en el futbol. Intentarem mantenir aquesta mística i tant de bo el final sigui similar.

Fem retrospectiva. Vostè va arribar a un projecte que, per diferents raons, es va configurar tard. Els va penalitzar això?

Sí, perquè vam tenir només tres setmanes de pretemporada, quan l'ideal és el doble. A més, l'equip era en un 90% gent nova i acoblar totes les peces requereix temps. És probable que hàgim pagat aquest hàndicap, però hem revertit aquella ratxa.

Després de quedar a un pas de pujar, hi havia un llistó molt alt. Els va pesar?

No, perquè tots sabíem que era un procés nou. El que havia fet l'equip la temporada passada era impressionant, amb tots els imponderables als quals es va haver d'enfrontar, però després la situació ja era diferent, amb un cos tècnic i una plantilla nous. En el futbol es viuen realitats molt diferents d'un any a l'altre.

També li va tocar viure una situació aliena a l'esportiva, amb la crispació que va generar el conflicte entre penyes i club. Com a tècnic, com es gestiona això?

Francament, n'estàvem bastant al marge. Vam tenir un inici atípic, perquè no podíem jugar a casa en els primers partits i després ens vam trobar amb aquest problema. No hi havia l'ambient que tots esperàvem al Camp d'Esports, però nosaltres ens hi presentàvem havent treballant i intentant-ho fer bé, perquè la gent s'involucrés en el projecte i s'identifiqués amb l'equip. Ara estem en aquest camí, i tant de bo puguem sumar més adeptes.

Els satisfà veure que amb la seva feina la situació ha evolucionat i la gent s'hi involucra més?

Sí, però no deixa de ser la nostra obligació. Hem de fer-nos-hi al màxim perquè la gent cregui en nosaltres i ens doni suport.

Al mercat d'hivern hi va haver una petita revolució a la plantilla. Com han influït els canvis?

No és agradable haver de donar alguna baixa o deixar de comptar amb alguns futbolistes, però forma part de la professió, ja que l'equip seguia una línia irregular. La gent ho ha entès i els nous s'han adaptat molt bé. L'equip s'ha vist beneficiat: hem guanyat en solidesa i competitivitat.

I encara pot arribar un davanter, ja que la lesió de Mia Guasch els permetrà fitxar. Hi ha oportunitats, al mercat?

Les estem buscant, el que passa és que no ens serà fàcil trobar-les. Ara se li gira molta feina, a la direcció esportiva, que haurà d'escrutar i afinar. Intentarem fitxar, però ja veurem si podem portar algú.