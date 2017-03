Oportunitat desaprofitada

El Sant Andreu va deixar escapar ahir l'oportunitat de situar-se en zona d'ascens davant un Palamós batallador, que va rascar un punt també insuficient ja que, tot i apropar-lo a la zona d'ascens, el manté encara a una distància notable. Els empordanesos, de fet, van quedar amb la mel als llavis, ja que després d'avançar-se i aguantar el setge local, van veure com els de casa empataven a dos minuts del final amb un bon xut de Llamas. Al final, el partit, que era la recuperació del de la jornada 25, ajornat a causa de la retirada de la coberta del Narcís Sala, va acabar amb unes taules que no van deixar ningú content del tot.

En el primer temps els de casa hi van posar les ocasions i els visitants, l'encert. D'aquesta manera es pot explicar que els empordanesos arribessin al descans amb el marcador a favor. Qui va obrir la llauna, en el minut 17, va ser Marc Serramitja, que va culminar una bona acció personal amb un xut des de l'interior de l'àrea que va sorprendre Segovia. El porter quadribarrat no va veure bé l'acció i va reaccionar tard. El gol va esperonar el Sant Andreu, que va topar de manera reiterada amb les bones intervencions de Manzano. I és que el porter visitant va salvar una bona rematada de cap de Carroza (20'), un xut de Juanan (31') i, sobretot, una rematada a boca de canó de Guerrero (32'). Ho intentaven els d'Azparren però no hi havia manera. La bona tasca del porter i de la defensa del Palamós va impedir que hi hagués cap més gol en el primer temps.

Empenta amb premi

Just després de la represa, en el minut 47, el Palamós va estar a un pas d'encarrilar el partit amb el segon gol. El xut de Medina, però, va estavellar-se al travesser. Aquesta ocasió va ser l'excepció, ja que qui va generar més perill va ser el Sant Andreu. Els quadribarrats, però, estaven precipitats i tenien al davant un rival molt ben ordenat. Al final, en tot cas, la rauxa local va trobar la seva recompensa. Llamas va caçar un refús de Manzano després d'una centrada llunyana de Ton Alcover (88') i va etzibar una canonada que va acabar al fons de la xarxa, permetent d'aquesta manera que els de casa rescatessin almenys un punt.

El Sant Andreu va deixar escapar ahir l'oportunitat de situar-se en zona d'ascens davant un Palamós batallador, que va rascar un punt també insuficient ja que, tot i apropar-lo a la zona d'ascens, el manté encara a una distància notable. Els empordanesos, de fet, van quedar amb la mel als llavis, ja que després d'avançar-se i aguantar el setge local, van veure com els de casa empataven a dos minuts del final amb un bon xut de Llamas. Al final, el partit, que era la recuperació del de la jornada 25, ajornat a causa de la retirada de la coberta del Narcís Sala, va acabar amb unes taules que no van deixar ningú content del tot.

En el primer temps els de casa hi van posar les ocasions i els visitants, l'encert. D'aquesta manera es pot explicar que els empordanesos arribessin al descans amb el marcador a favor. Qui va obrir la llauna, en el minut 17, va ser Marc Serramitja, que va culminar una bona acció personal amb un xut des de l'interior de l'àrea que va sorprendre Segovia. El porter quadribarrat no va veure bé l'acció i va reaccionar tard. El gol va esperonar el Sant Andreu, que va topar de manera reiterada amb les bones intervencions de Manzano. I és que el porter visitant va salvar una bona rematada de cap de Carroza (20'), un xut de Juanan (31') i, sobretot, una rematada a boca de canó de Guerrero (32'). Ho intentaven els d'Azparren però no hi havia manera. La bona tasca del porter i de la defensa del Palamós va impedir que hi hagués cap més gol en el primer temps.

Empenta amb premi