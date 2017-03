Sense complexos al Miniestadi

El Llagostera no vol tornar a sentir parlar del descens, zona que va abandonar la jornada passada amb una victòria vital contra el Gavà (1-0). Tot i el triomf, els llagosterencs no estan per tirar coets (el conjunt dirigit per Oriol Alsina és catorzè amb 33 punts, és a dir, a només un de la zona vermella), i per això volen enllaçar la segona victòria demà al Miniestadi. El repte és d'altura, ja que el filial blaugrana, tot i enllaçar dos empats, està firmant una gran temporada i és el líder en solitari, amb 57 punts quan només queden nou jornades per al final del campionat. Tot i així, el Llagostera sortirà al camp sense complexos i disposat a endur-se una victòria que l'allunyi una mica més de la zona perillosa de la taula.

“Nosaltres no anem mai amb complexos enlloc, sortirem amb tot, a intentar competir i a fer servir les nostres armes per discutir-los la possessió de la pilota, tot i que sabem que serà molt difícil”, explica Oriol Alsina, que recuperarà peces importants com el lateral Javi Chica i el central Diego Jiménez, lesionats la jornada passada. En contrapartida, el Llagostera continuarà amb la baixa d'Álex Colorado, que no acaba de fer net dels seus problemes en un turmell.

En el partit de la primera volta jugat a Palamós, el Barça B es va imposar 0-2 (gols de Carbonell i Cardona en la segona meitat) i va trencar una ratxa de 243 dies sense perdre a casa dels llagosterencs. “Ens van guanyar, però va ser un partit molt igualat i no es va veure diferència entre un i altre equip. El resultat no va ser del tot just”, conclou Alsina.