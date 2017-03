De quatre en quatre cap al sostre

La millor sèrie de victòries consecutives a segona A es manté inalterable des de fa sis anys, però aquell rècord segellat amb una victòria molt recordada contra el Granada, amb Montilivi ple a vessar, torna a estar amenaçat de perdre l'exclusivitat. El conjunt blanc-i-vermell, que va començar a marcar a partir del final del primer terç de lliga un ritme accelerat que l'ha dut a acumular fins a onze punts d'avantatge en la lluita per l'ascens directe, tindrà diumenge la tercera oportunitat de la temporada d'igualar els cinc triomfs seguits. És un al·licient més per a un equip que sap que igualar aquest sostre serà sinònim de tenir encara més encarrilat l'anhelat ascens, perquè qui el visita diumenge és el Cadis, tercer classificat, que quedarà amb 14 punts menys que els de Machín si surt derrotat de Montilivi.

Amb la victòria al camp del Reus, el Girona va aconseguir la tercera sèrie de dotze punts de dotze possibles de la temporada. Són les mateixes amb què va tancar el curs 2014/15, el dels 82 punts, en què tot i batre molts rècords no hi va haver manera d'atrapar el quinze de quinze del 2011 amb Raül Agné. En tota la temporada passada, els blanc-i-vermells només van arribar a enllaçar tres jornades celebrant el triomf. Aquesta, en canvi, l'equip s'ha habituat a les alegries en cadena, tot i que la cinquena victòria seguida s'ha frustrat dues vegades. L'ensopegada al camp de l'Alcorcón (2-1) i la derrota a última hora a Elx (1-0) van evitar el repòquer. En el tercer intent, el Girona té l'avantatge que juga a Montilivi, que s'ha convertit en tota una fortalesa on els de Machín no han perdut en tota la lliga i encadenen vuit victòries, més que mai a segona A. A més, el públic s'ha engrescat de valent i, després de la millor entrada contra el Getafe –7.360 espectadors–, la previsió és que l'afluència sigui encara més alta. Les entrades s'han exhaurit i tot dependrà de la resposta dels 7.000 abonats. “L'afició ens ajuda molt. Ja ho va fer a Reus, on semblava que viuríem un partit de 0-0 i la força dels seguidors també va contribuir a obtenir els tres punts, i a Montilivi ni en parlem. Espero i crec que el camp s'omplirà”, assenyala Jonas Ramalho. “Veure l'estadi tan ple de gent i amb un ambient de luxe és una gran alegria. Al camp, ens ajuda en moments difícils. I a la graderia, és bo que disfrutin amb el moment i la temporada de l'equip”, afegeix Kiko Olivas.

El Llevant i el Cadis