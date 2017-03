Hi ha molta igualtat i tothom té potencial per fugir de baix. L'actitud i la intensitat seran clau El Llagostera i el Gavà depenen de Manel i de Boris. Si ells estan inspirats, se salvaran

Queden un parell de mesos de competició que, a la part baixa, prometen emocions fortes. Tret de l'Eldenc, que ja fa temps que està sentenciat, la resta d'equips entre l'onzena i la dinovena posició tenen possibilitats tant de salvar-se com d'acabar el curs lamentant el descens. Qualsevol cosa és possible. Fer pronòstics, doncs, és complicat. Només m'aventuro a fer-ne un: hi haurà brega fins al final. S'arribarà a l'última jornada amb unes distàncies mínimes i el desenllaç de la temporada l'acabarà marcant un petit detall: una aturada, un gol, una decisió arbitral... D'arguments i potencial per salvar-se, tots els implicats en tenen. És per aquesta raó que l'actitud i la intensitat seran clau.

Amb la classificació sobre la taula, qui ho té millor per salvar-se és el Mallorca B, que ha ressorgit a còpia d'ordre i rigor defensiu. Això sí, no pot rebaixar la tensió si no vol posar-se en problemes. Just per sota, amb un punt menys, hi ha el Sabadell. El conjunt vallesà ha encaixat pocs gols arran de l'arribada de Guillermo Romo a la banqueta, però també li està costant molt marcar. Té potencial, per club i per massa social, però no es pot relaxar, perquè si perd dos partits es veurà a sota. La situació del Cornellà, que té els mateixos punts que el Sabadell, és un pèl diferent, ja que l'equip ve de dalt. El que li fa falta, i amb molta urgència, és una victòria que el reactivi després dels últims mals resultats. I és que el conjunt del Baix Llobregat té una plantilla amb qualitat més que suficient per sortir d'aquesta situació, amb homes desequilibrants com Enric i Abraham.

Dos punts per sota hi ha el Llagostera, un equip que té una bona plantilla però que ha estat massa irregular. Els blaugrana disposen de nivell suficient per guanyar qualsevol rival, però no han trobat una línia de resultats que els hagi permès sortir de baix. Bona part de les seves possibilitats d'èxit recauen en la inspiració del seu referent a dalt: Manel Martínez. L'equip en depèn. Aquesta relació de dependència en un jugador també es viu al Gavà amb Boris. El barceloní, que ha fet un gran pas endavant i està demostrant el tros de davanter que està fet amb una regularitat golejadora impressionant, és clau. Serà bàsic que el pitxitxi continuï igual d'entonat. També caldrà que l'equip faci un pas endavant quant a solidesa, ja que és un bloc que encaixa força gols.

L'Espanyol B, que té els mateixos punts que el Gavà, s'ha vist penalitzat pel fet que el seu entrenador no ha pogut disposar amb normalitat de tots els jugadors, a cavall del filial i el primer equip. En tot cas, és un bloc de qualitat i és possible que, en les últimes jornades, David Gallego pugui anar comptant amb homes que marquen la diferència com Marc Roca, Marc Navarro o Melendo, fet que els farà ser més competitius. L'Hospi també té 32 punts i, tot i que per pressupost era un dels candidats a baixar, s'ha fet un bloc compacte i unit que, amb el desequilibri de Rubio i Salinas a dalt, té arguments per aconseguir la permanència.

Just per sota hi ha l'Atlètic Llevant, un filial atípic, ja que és l'equip menys golejat de la lliga. Per contra, també li costa Déu i ajuda marcar i, si vol salvar-se, haurà de prendre més riscos i atacar més: necessita gol. Per acabar, el Prat és qui ho té més magre, ja que la permanència és a 4 punts i la victòria que es va escapar diumenge l'ha penalitzat molt. Això sí, que ningú no el doni per mort, que nou jornades de lliga donen per a molt.