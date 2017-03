Una altra cita d'altura

X.M.

Després de superar per primera vegada els 7.000 espectadors contra el Getafe, Montilivi té tots els números d'assolir demà la millor entrada de la temporada. Serà el primer partit un cop el club va tancar l'aixeta dels nous abonaments (7.000) i ni tan sols hi haurà entrades a la venda a taquilles, perquè el Girona va anunciar dimecres que les havia exhaurit totes. L'afició del Cadis, de les més nombroses, omplirà també la zona reservada al públic visitant, que poques vegades queda plena. Per tot plegat, i tenint en compte que s'enfronten el segon contra el tercer, seria estrany que demà no se superessin els 7.360 espectadors que hi va haver contra el Getafe. Per acostar-se al ple, però, farà falta que els abonats responguin i decideixin assistir a l'estadi. Amb 7.000 socis, el club no té manera de compensar les absències dels que tenen dret a seient però no van a l'estadi, tot i que probablement hi hauria hagut força aficionats (també del Cadis) disposats a comprar entrades.