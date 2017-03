Bona part de la feina actual de Natxo González és convèncer la plantilla que el treball és bo malgrat la ratxa de vuit partits sense guanyar i que, mantenint la personalitat, els bons resultats del Reus tornaran. “En la meva carrera sempre he tingut fases com l'actual i sempre ens n'hem sortit. Hem de ser valents, no pensar que fa vuit jornades que no guanyem, sinó que ho estem fent bé i el triomf arribarà. Ens hem de treure de sobre certes pors, perquè la por ens debilita”, afirma el tècnic basc. El Reus visita demà un dels equips de la zona alta, el Tenerife, que només ha perdut un dels divuit últims partits i que encara no ha caigut derrotat al seu estadi: “Sabem la dificultat del partit, però hi anem amb la il·lusió de guanyar pensant que les estadístiques hi són per trencar-les. Anem a Tenerife amb la mateixa actitud que a la resta de camps, com ara el del Rayo Vallecano i el del Cadis, per esmentar els dos últims, on hem estat a prop de guanyar.” Natxo González destaca que el Tenerife és un equip molt equilibrat, sòlid en defensa i amb molts recursos en atac: “Té qualitat i velocitat. Dona bona sortida a la pilota, connecta bé per dins amb jugadors amb un bon joc interior, té futbolistes desequilibrants...”

Tres baixes i un dubte

El Reus viatja avui a Tenerife sense Vitor, que no ha superat les molèsties en un genoll; Albistegui, amb un trencament fibril·lar, i Querol, que té un edema a la cama dret fruit d'un xoc en el duel contra el Girona. Carbia té una petita distensió en un genoll, però en principi s'hi compta.