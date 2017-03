Punts per a la classificació i per a la confiança

La part decisiva de la temporada es va apropant i tothom vol afrontar-la en les millors condicions possibles. Per això, tant en la lluita pel lideratge com en la lluita per la permanència, arribar amb confiança pot ser diferencial. Per això el Barça B i el Llagostera volen continuar sumant punts avui (18 h, Miniestadi, Esport 3) tant en la taula com en la confiança, dues variables correlatives. El líder arriba després de dos empats seguits, mentre que els de la Costa Brava no han guanyat a domicili des del novembre.

Les baixes continuen marcant el dia a dia del Barça B, que cada setmana perd un jugador tot i que ahir Varo, el porter suplent, va obtenir l'alta. Si la passada va ser el lateral esquerre Moi Delgado, en aquesta Fali no s'ha recuperat del traumatisme que es va fer a la Nova Creu Alta. “Tot i les baixes, estem en un bon moment perquè la plantilla està responent bé”, diu Gerard López, que creu que el petit sotrac de resultats –que no li ha fet perdre el lideratge per les patinades de l'Alcoià– ha estat una qüestió d'encert. “Estic tranquil perquè l'equip interpreta bé el joc i arriba sovint a l'àrea. Tot i això, el fet de no perdre també és important”, afirma el preparador de Granollers, que no ha perdut des de fa cinc partits. El Llagostera, en canvi, fa cinc mesos que no venç a domicili, però el Miniestadi no seria el millor lloc per anar a pescar (només hi han guanyat dos equips). “Nosaltres arribem al partit en un bon moment i no renunciem a res. Puntuar ja seria bo, però sortirem a guanyar”, reconeix el tècnic maresmenc, Oriol Alsina.

L'altre equip català que avança el seu partit serà el Prat, que visita el Vila-real B. “Continuem en la línia de competir bé però de sumar pocs punts. Estem pagant massa cars els errors i el futbol no és just amb nosaltres. Ara toca tirar endavant”, diu el tècnic potablava, Pedro Dólera, que fa cinc partits que no guanya.