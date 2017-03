Un dia de fortes emocions

En el compte enrere cap a primera divisió avui a Montilivi hi ha un partit amb majúscules que, si el Girona el guanya, el que queda de lliga serà gairebé una autopista sense peatge ni trànsit cap a l'elit. El triomf blanc-i-vermell garanteix ampliar la diferència respecte al tercer classificat com a mínim fins als dotze punts, però si el Tenerife –rep la visita del Reus– i l'Oviedo –juga a Vallecas– no guanyen, aleshores la distància s'incrementarà fins als 14 punts quan en quedaran 36 per posar-se en joc.

“Si el guanyem, aquest partit ens donarà moltíssim”, va reconèixer Pablo Machín. “I la millor manera d'aconseguir un bon resultat és sortir decidits a buscar la victòria”, va afegir-hi. El rival també pensa el mateix –“la nostra situació és prou bona per anar sense por”, va comentar Álvaro Cervera–, raó per la qual és segur que Montilivi viurà un partit intens i ple d'emocions.

El Girona posarà a prova la invulnerabilitat com a local. A Montilivi no hi ha guanyat ningú i els vuit últims rivals que han visitat l'estadi ni tan sols han esgarrapat un punt. El 24 de 24 espanta, però el 37 de 45 també impressiona. Machín, que haurà de moure els fils des d'una cabina de premsa perquè està sancionat, no vol ni un gram de relaxació en els seus i ha avisat del potencial dels andalusos: “A part que és el nostre rival més directe actualment, és un equip molt i molt sòlid que es tanca molt bé i sap esperar la seva oportunitat, normalment en el tram final dels partits. Al contraatac fan mal perquè són punyals i al davant tenen un jugador com Ortuño que ja sabem que és capaç d'endreçar qualsevol pilota que li arribi.”

El Cadis té solvència al Carranza (31 punts) i a fora, algunes dificultats més (16 punts). Ha guanyat als camps de l'Elx (2-3), del Còrdova (1-3), del Lugo (0-1) i del Numància (0-3) i ha empatat als del Mallorca (0-0), l'Almeria (1-1), el Tenerife (1-1) i al del líder, el Llevant (0-0).