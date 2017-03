El Nàstic perd clarament a casa contra l'Elx (1-3)

El Nàstic ha tallat la bona dinàmica i ha retrobat les sensacions negatives de bona part de la temporada en caure de manera clara a casa contra l'Elx (1-3).

La derrota s'ha forjat en una mala primera meitat, en què els canvis introduïts per Juan Merino no han donat resultat. Molt feble a la banda esquerra de la defensa, el Nàstic ha encaixat tres gols en una primera meitat en què Hervías ha estat un malson per a Mossa i Lobato. Fabián, amb un gran xut; Djetei, en pròpia porteria, i Nino, rematant la centrada d'Hervías, han situat un 0-3 inabastable.

Així, la segona meitat, per a la qual l'entrenador del Nàstic ha fet uns quants canvis ofensius, ha sobrat, a excepció dels últims minuts, en què ha arribat el gol de l'honor, de Manu Barreiro. Així, el Nàstic pot veure, en funció de la resta de la jornada, com s'eixuguen els tres punts de marge respecte la zona de descens.