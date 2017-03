El retorn de la feblesa

Si algú es pensava que el Nàstic ho tenia fet amb la reacció que li ha permès deixar la zona de descens, ahir es va adonar que estava equivocat. Lluny de mantenir la bona dinàmica, l'equip grana va fer aigües contra l'Elx, que va aprofitar amb molta efectivitat les facilitats concedides pel Nàstic en la primera meitat, que va acabar amb un clar 0-3. La segona va sobrar, exceptuant el gol de Manu Barreiro. Així, segona derrota amb Merino i constatació que el Nàstic haurà de suar i patir molt encara per salvar-se. En funció dels resultats de la resta de la jornada, podria perdre el coixí de punts respecte a la zona de descens.

Juan Merino va donar continuïtat ahir al 3-5-2 de les últimes jornades, però ho va fer amb alguna novetat sorprenent en l'onze titular. A més de Djetei i Perone, Mossa era l'altre central de la rereguarda grana. Cristian Lobato, a la dreta els últims partits, va ocupar el carril esquerre, i Gerard Valentín, que va tornar a la titularitat després de la lesió, el dret. Massa canvis per a un equip que aconseguia bons resultats i que va veure com la petita revolució fracassava. La primera meitat va ser un recital de l'Elx, que va aprofitar la feblesa defensiva del Nàstic, sobretot per la banda esquerra, on més va coixejar un sistema excessivament temerari, amb Lobato en missió més ofensiva que defensiva. Així, les pèrdues de pilota dels locals i l'excés d'espais van permetre que Hervías circulés amb llibertat pel seu carril. Abans dels minuts estel·lars de l'extrem dret de l'Elx, Fabián va maniobrar amb facilitat per posar-se bé la pilota cinc metres fora de l'àrea i etzibar un gran xut col·locat (13'). Era el 0-1 i premiava l'atreviment d'un Elx que va sortir amb personalitat contra un Nàstic descompactat i imprecís. A partir d'aquí, Hervías va acaparar el protagonisme, amb Lobato superat i els centrals impotents: passada des de la línia de fons a Dorca, que va xutar al cos de Reina (15'); centrada rasa i forta, que Djetei es va posar a dins (0-2, 24'); arribada en solitari i assistència dins l'àrea petita a Nino, que no va perdonar (0-3, 31'), i xut creuat, en molt bona posició, un pèl desviat (38'). I, entremig, Pelayo, en un córner, i Nino, amb un xut desviat per la defensa, també van estar a prop del gol. El resum dels minuts de desconcert local i efectivitat visitant era concloent: tres gols, i algun més que hauria pogut caure.

Juan Merino va provar de fer reaccionar l'equip amb molts canvis per a la segona part: van entrar Manu Barreiro i Àlex López per Emana i Valentín, i Molina es va situar com a central, Mossa al lateral esquerre i Lobato al dret. Per acabar d'empitjorar el panorama, no va trigar a fer, obligat, el tercer canvi, ja que Cordero, que jugava amb una màscara per protegir-se per una fractura al nas, va rebre un cop a la zona afectada. Tot plegat es va fer molt costa amunt i en la segona meitat no es va intuir cap reacció fins als últims minuts, quan Barreiro va marcar el gol de l'honor, Tejera va fer lluir Juan Carlos en una falta i la pilota quasi va entrar en un córner.