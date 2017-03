Un escenari complicat

El Reus necessita trencar la mala dinàmica perquè, de mica en mica, es va apropant una amenaça de la qual l'equip roig-i-negre s'ha mantingut fins ara allunyat: la de la zona baixa. Vuit partits sense guanyar l'han portat fins al tretzè lloc, i si avui perd i el Rayo Vallecano o l'Almeria guanyen es quedarà a quatre punts de les places de descens. I encara sort que ahir va perdre el Mallorca a Osca, perquè si no ara estaria a tres punts del dinovè. És la por de la qual parlava aquesta setmana Natxo González i que el tècnic basc no vol que creixi dins l'equip perquè el debilita. El Reus és un equip alegre i dinàmic en atac quan juga amb confiança i sense pressió, com en la primera volta, però si li entren els dubtes perd atreviment i li costa més generar futbol ofensiu. Per fortuna, la solidesa defensiva no es veu afectada pels canvis anímics i es manté a un nivell molt alt. És, ara mateix, el punt fort que sustenta l'equip roig-i-negre, que ha de millorar en atac per tornar a guanyar.

El Reus no visita avui el millor escenari per trencar la ratxa negativa. Juga al camp del Tenerife, que aquesta temporada encara no ha perdut a casa, que ocupa la quarta posició i que només ha perdut un dels últims divuit duels. A Natxo González no li estranya el bon rendiment de l'equip canari, del qual destaca els recursos ofensius i la solidesa defensiva. “Sabem que el partit serà difícil, però hi anem amb il·lusió”, afirma el tècnic basc, que no pot comptar per al partit d'avui amb els lesionats Vitor, Querol i Albistegui. Mantindrà la línia defensiva i hi ha més dubtes en l'atac.