Maffeo posa la directa

Cifu (jornada 18), Coris (19), Maffeo (20) –a Saragossa, en el primer partit del 2017–, Cifu (21), Maffeo (22), Cifu (23), Coris (24), Maffeo (25), Coris (26) i Maffeo (27). Van ser deu jornades seguides en què Pablo Machín va fer rotacions al carril dret amb aquests tres jugadors. Fins que el futbolista cedit pel City va repetir en la jornada 28. I també en la 29 i en la 30. El barceloní enllaça quatre titularitats i sembla que s'ha fet seva la banda dreta, tot i que ell no es veu ni de bon tros amb el lloc garantit: “És veritat que fa quatre partits que jugo d'inici, però això no vol dir res. Cifu i Coris són grans jugadors que s'entrenen molt bé cada dia i que en qualsevol moment, com ja ha passat, poden ser titulars. La competència ens afavoreix, perquè cadascú ha de donar sempre el màxim de si mateix pel bé de l'equip. I la sort és que jugui qui jugui ho fa bé”, raona Maffeo, el més jove dels tres (19 anys, pels 23 de Coris i els 27 de Cifu).

La intensitat de Pablo Maffeo i les seves altíssimes prestacions en defensa van fer que el futbolista fos l'aposta de Machín en els partits a camp contrari. Però també ho va ser en el Girona-Sevilla B, un partit amb Montilivi enfangat i que requeria múscul. I al final també ho ha acabat sent en els dos partidassos a l'estadi, contra el Getafe i el Cadis. En aquest últim, Maffeo va completar la seva millor actuació i va liderar els moments de més efervescència ofensiva de l'equip, amb accions individuals de potència i qualitat. “Quan el partit t'ho demana perquè l'estàs perdent, intentes fer coses. Vaig tenir la sort que em van sortir les jugades, però hauria preferit jugar pitjor i que haguéssim guanyat”, va comentar el carriler.

Pablo Maffeo considera que no hi ha ni un sol motiu per al nerviosisme malgrat la derrota de diumenge contra el Cadis en un partit que era clau per rebentar la lliga. “Va ser només una ensopegada. No passa ben res. Són vuit punts i el marge encara és molt gran”, va afirmar. Haurien pogut ser sis més si el Girona hagués aconseguit enllaçar el novè triomf com a local. “Amb catorze punts d'avantatge, gairebé hauria estat un camí de roses. Però així és la segona A. El curs passat, quan jo vaig arribar al gener, l'equip estava vorejant els llocs de descens i vam acabar jugant el play-off”, recorda.

El futbolista considera que d'aquí a final de temporada tots els equips es deixaran punts. I que menys el Llevant, que ho té gairebé fet, pot passar encara de tot, i que per això s'ha de mantenir la guàrdia alta i afrontar cada partit com si fos una final. Maffeo també apunta cap a la jornada d'aquest cap de setmana, amb un Oviedo-Girona però també amb un Cadis-Tenerife. “Nosaltres hem de fer la nostra i jugar com ho fem sempre. El que és clar és que tots els que tenim a sota es canviarien per nosaltres sense pensar-s'ho.” El carriler del Girona té clar que si l'equip manté els vuit punts de diferència aquest cap de setmana o els amplia, haurà fet un pas gegantí. “Cada setmana queda una jornada menys. I la situació actual és envejable. Quan vaig arribar al gener teníem dos punts més. Ara són vuit. Hem de mantenir la calma i la normalitat.”

El barceloní afirma que la por de perdre “no existeix” al vestidor i que dilluns es van analitzar les claus de la derrota contra el Cadis per no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. “No van ser errors estrepitosos, però sí petits detalls, en els gols i també en el joc, que s'han de corregir perquè a segona A tot compta molt.”