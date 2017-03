Leila acosta el Barça a semis

Novembre del 1970. Immaculada Cabecerán, a 17 anys, buscava una espatlla que l'ajudés a fer realitat un somni. No era un simple anhel de joventut. Volia organitzar una secció femenina de futbol amb l'aixopluc del FC Barcelona. Eren temps difícils per a les heroïcitats, i encara més si aquestes portaven el segell d'una dona al darrere. Però Cabecerán va trobar en l'aleshores president, Agustí Montal, el suport necessari per establir les bases d'aquell projecte. Es va fer una crida amb un anunci a la premsa de l'època i van reunir un grup de valentes que el 25 de desembre d'aquell mateix any van disputar el primer partit de futbol femení al Camp Nou contra la UD Centelles (el partit va acabar 0-0 i van acabar guanyant les barcelonines en els penals).

Ha plogut molt des d'aleshores. Aquell grup de pioneres només van escriure el capítol inicial. Ara, quaranta-set anys després, el Barça femení continua escrivint la història. Amb lletres d'or. Coses del destí, just el dia de la defunció del president que va obrir les portes del futbol femení al club, el Barça va guanyar ahir 0-1 al Malmö Idrottsplats el Rosengard de la brasilera Marta Viera, en l'anada dels quarts de final de la Champions. Montal i Antoni Ramallets, un altre dels noms propis d'aquells durs començaments, ja no hi són entre nosaltres, però segur que van somriure des d'allà dalt amb el gol de Leila Ouahabi ahir a Suècia.

D'aquell grup de valentes que aquell 25 de desembre, vestides amb samarreta blanca i pantalons blaus, donaven aquelles primeres puntades de pilota a l'estadi, a tot un Barça femení, ja amb l'etiqueta de secció oficial al darrere, olorant les semifinals de la màxima competició europea. Magnífic resultat és el 0-1 aconseguit ahir a Malmö per les noies de Xavi Llorens per mirar de trencar la maleïda barrera dels quarts.

El Barça va fer un partit molt seriós i durant la primera meitat va controlar el joc, jugant moltíssim a camp rival. Jenni Hermoso (7') i Vicky Losada (21') van avisar a Musovic amb dues aproximacions tímides. El Barça tenia el control però li faltava materialitzar i el premi gros va arribar al minut 45 amb un xut encreuat de Leila, que va caçar un mal refús de la defensa del Rosengard per fer el gol del triomf. Tot just el primer gol de la temporada de Leila, i just el dia que feia 24 anys. Coses del futbol.

La lesió de Lotta Schelin li va venir bé també al Barça, que en la segona meitat va saber contenir els atacs de l'equip suec. Enorme la rereguarda i enorme Sandra Paños sota els pals, sobretot en una acció davant Martens que hauria significat l'empat.

Dimecres, segon assalt al Mini (19 h). El Barça olora les semifinals per primer cop a la seva història. Llicència per somiar.