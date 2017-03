Referents d'una altra època

El Badalona està assolint els millors registres des que, les temporades 2010/11 i 11/12, va jugar la promoció d'ascens. En els anys immediatament posteriors, l'equip escapulat va lluitar per objectius més modestos i els dos jugadors de referència van ser el porter Marcos Pérez (2010-15) i l'atacant Abraham Noé (2012-15), que demà visitaran el recentment estrenat estadi del Badalona vestint la samarreta del Cornellà.

Els 151 partits de Marcos i els 27 gols d'Abraham vestint de blau escapulat van deixar pòsit a Badalona. “Sempre he notat l'afecte de l'afició. No tinc cap dubte que seré ben rebut”, reconeix el porter. “Ja no jugo per a ells i diumenge seré rival. Així que, si em reben bé, perfecte. Si no, doncs res. Allà tinc molts amics i durant 90 minuts deixaran de ser-ho”, manifesta el davanter. Abraham, que va fer un doblet contra l'Eldenc la setmana passada, assegura que si veu porta contra el seu exequip no ho celebrarà. “Badalona és la meva segona casa i allà hi tinc molts amics... Si ho celebrés, faltaria el respecte a una gent que m'ha estimat i m'ha donat suport”, explica.

El Badalona és quart classificat, a cinc punts del cinquè. “Han muntat un gran equip i la taula reflecteix el gran any que estan fent. Tant de bo haguéssim pogut lluitar nosaltres també per aquest objectiu”, comenta Marcos. “Vull que perdin el diumenge i, després, que guanyin tots els partits i es fiquin a la promoció d'ascens”, diu Abraham.