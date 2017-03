Per anar descartant rivals

A mesura que passen les jornades, els equips es van acomodant en la part mitjana i deixen les aspiracions ambicioses per a una altra temporada. El Vilafranca i l'Ascó, amos de la tercera i cinquena posició, volen reduir aquesta lluita a com menys equips millor i per això necessiten avui victòries contra dos rivals directes però lleugerament despenjats: el Palamós i el Terrassa.

El degà penedesenc arriba amb la moral ben alta després de golejar el Granollers a casa (6-0). De fet, l'equip d'Iván Moreno té més a prop el segon classificat, el Peralada, que no pas el cinquè i per això vol posar pressió ara que els dos primers classificats han abaixat el ritme. Al davant, el Palamós no és que estigui en la millor dinàmica (1 punt dels 6 últims) però, en canvi, l'últim precedent a casa l'avala (3-1 contra la Jonquera).

L'Ascó, d'altra banda, necessita recuperar el to després de perdre la quarta posició a causa de la crisi de quatre jornades sense vèncer. El Terrassa, encara molt irregular a l'Olímpic tot i que hi ha derrotat l'Olot (2-1), vol els punts per empatar en la classificació amb l'equip de Castillejo i continuar pendent de la quarta posició que ara ocupa el Sant Andreu. Els quadribarrats tenen un matx exigent a casa contra el Manlleu, que encara no ha perdut amb Albert Santanera a la banqueta.