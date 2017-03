Objectius secundaris

Van passant les jornades i les lluites queden cada vegada més definides. Els equips de la zona mitjana comencen a veure impossible arribar al ritme del Badalona mentre que els que estan en descens saben que tenen molts números per acabar baixant de categoria. Per això, i sense deixar de mirar als objectius principals, molts equips comencen a fer càlculs en lluites secundàries com ara classificar-se per a la copa o acabar com més amunt millor en la zona vermella pel possible descens del Mallorca B, arrossegat pel primer equip.

Els dos catalans que aspiren a entrar en el torneig del KO per a la temporada vinent són el Lleida i el Cornellà. El conjunt blau, que juga a casa contra el Mallorca B, però, no renuncia encara a arribar a la promoció d'ascens (a vuit punts). “En aquesta distància a nosaltres no ens serveix res més que guanyar cada partit perquè volem acabar com un dels quatre primers”, va admetre el tècnic blau Gustavo Siviero. El Cornellà, en canvi, que juga contra el Badalona, primer ha de lligar la classificació matemàtica –està a una victòria i mitja– per ocupar-se de la copa –hi arriben els cinc primers sense comptar els filials–. “Ara estem en un punt intermedi entre el descens i els llocs de copa i per això tot passa per guanyar”, manifesta l'entrenador del Cornellà, Jordi Roger. “És un equip molt perillós que pot marcar en qualsevol jugada”, diu Manolo González, tècnic del Badalona, que té una altra bona oportunitat a casa per refermar-se entre els millors.

Una finestra oberta