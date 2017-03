Un llindar a travessar

El Reus va trencar el tedi amb què havia començat el 2017 amb una victòria en un feu inexpugnable, l'Heliodoro Rodríguez López. Després de setmanes en què l'esterilitat ofensiva de l'equip el condemnava a sumar molt a poc a poc, els de Natxo González van recuperar el somriure gràcies a un gol de Máyor i també a la seva gran arma, la solvència defensiva. Els tres punts han servit perquè al Baix Camp les coses es vegin des d'una altra perspectiva. No és que hi hagués neguit, ja que la situació del Reus continuava sent relativament còmoda, però sí que feia falta una alegria per esvair dubtes. Ara, en tot cas, s'ha de consolidar aquest canvi d'estat anímic allà on toca. A casa. L'afició roig-i-negra ja fa massa setmanes que no presencia una victòria al municipal, i avui seria un dia perfecte per recordar aquesta sensació.

La frenada a casa ha convertit el Reus en el pitjor local de segona divisió –19 punts de 45–, un rendiment que el tècnic, Natxo González, ha estat estudiant sense treure conclusions. “Hem estat analitzant per què encaixem més gols a casa que a fora, però no hi ha cap raó que ens faci pensar en un motiu concret”, va afirmar el basc, que, a banda de millorar a casa, té un altre objectiu entre cella i cella. Vol superar el llindar dels 40 punts. “Volem superar aquesta barrera, ja que el pas dels 30 als 40 punts ens està costant molt”, exposa l'entrenador, que espera que els rumors que el situen en l'òrbita del Saragossa, no afectin el rendiment dels seus: “Això és una cosa que m'incomoda a mi, però que no repercutirà en el nostre rendiment.” Per a la cita d'avui, González segueix amb les baixes de Querol, Vítor i Albístegui.

Un rival a l'alça