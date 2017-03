El cop d'efecte més benvingut

El pitjor escenari hauria pogut deixar el Girona començant el partit de dissabte a Montilivi contra el Rayo Vallecano amb la pressió de tenir el Cadis només dos punts per sota, perquè els andalusos juguen abans, al camp de l'UCAM. Possiblement més d'un jugador del Girona hi havia pensat ahir al matí, durant el camí de tornada cap a casa, després d'encadenar a Oviedo la segona derrota. A la tarda, però, tot es va capgirar. El Cadis, que havia sortit triomfant de Montilivi la setmana passada, es va endur una garrotada contra el Tenerife, en un altre duel directe entre aspirants que va respondre a les expectatives. Els uns i els altres van generar perill, i el conjunt de Pep Lluís Martí es va acabar enduent el premi gros del Carranza gràcies a un bonic gol d'Amath, la seva referència principal (0-1). Era el millor resultat possible per al Girona, que manté els vuit punts d'avantatge respecte al tercer classificat tot i haver perdut. I amb una jornada més gastada. Ara en queden onze i, malgrat haver encadenat per primera vegada dues derrotes, i contra dos dels perseguidors, el Girona es continua sentint fort. La vitamina que va rebre ahir des del Carranza va ser de gran ajuda.

Si la 30a jornada semblava deixar el Cadis com a gran rival del Girona, la següent ha tornat a equilibrar molt el panorama dels perseguidors. El Cadis és a vuit punts i el Tenerife –ha de rebre els de Machín d'aquí a tres jornades– i l'Oviedo, a nou. De fet, el que més s'estreny és la lluita pels llocs de play-off d'ascens. Entre el Cadis, tercer, i el Getafe, sisè, només hi ha tres punts de diferència. I l'Osca, el primer aspirant a prendre un dels llocs de les eliminatòries d'ascens, és setè amb només un punt menys que l'equip de Bordalás.

Les sensacions