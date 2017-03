El dèficit habitual

Juan Góngora, passada la mitja hora, va cometre una falta tan clara com evitable dins l'àrea sobre Ricardo Vaz. L'àrbitre no va dubtar a assenyalar penal, i el portuguès es va aixecar ràpidament per anar a buscar la pilota, decidit a xutar-lo. Sense perdre temps per no pensar gaire en els penals fallats últimament pel seu equip, va plantar la pilota amb determinació en la mirada i, amb molta sang freda, es va aproximar lentament a la pilota, va aguantar l'estirada del partit i va xutar, amb suavitat, a l'altre costat. La pilota va entrar i Ricardo Vaz va respirar alleujat i es va disposar a celebrar el gol. Tot havia anat perfecte. Llàstima que, paral·lelament, Ramon Folch va començar a córrer massa aviat per buscar un possible rebuig, calculant malament, i va entrar a l'àrea abans que el portuguès xutés. Se'n va adonar, va intentar retrocedir, però ja era massa tard. L'àrbitre l'havia vist i va fer repetir el llançament a Ricardo Vaz. De cop, tot els fantasmes dels penals errats pel Reus van envair el xutador, a qui ara se li feia més feixuga la pressió del llançament. Va enviar la pilota per sobre del travesser (33').

La jugada decisiva, la que hauria pogut decantar el partit d'ahir entre el Reus i l'UCAM, és un bon exemple del dèficit principal del Reus, la falta de gol. Té aquest problema concret dels penals –n'ha fallat quatre– i, a més, li falta més encert i precisió en l'acció decisiva, en l'última passada. Obté situacions avantatjoses a tres quarts de camp, sobretot a casa, però llavors li falta escollir millor l'acció que ha de completar la jugada. I millorar en la rematada quan l'arriba a fer. Ahir va dominar clarament el partit contra un rival conservador i conformista que no va arribar a inquietar de veritat Edgar Badia i, a més del penal, va tenir les millors ocasions. En la primera meitat, Miramón, a centrada d'un actiu Migue, va fer una rematada de cap en posició forçada que li va sortir alta i, abans del descans, en una bona triangulació, la pilota va arribar, enviada en curt per Máyor, a Ricardo Vaz, que va fer un xut fort que Ribas va desviar.

En la segon meitat, va continuar la tendència, amb un UCAM cada vegada més content amb l'empat i un Reus que no renunciava a la victòria. Olmo, amb un xut creuat; Jorge Díaz, amb una rematada rebutjada pel porter, i Migue, amb una volea al primer pal, tots tres en bona posició, van tenir el gol molt a prop. Els locals també van demanar un parell de penals, sobretot un per una càrrega desproporcionada sobre Jorge Díaz. Al final, el Reus es va haver de conformar amb l'empat, que no és dolent del tot tenint en compte el triomf de la setmana anterior a Tenerife, i que li serveix per arribar als 40 punts i per mantenir la zona de descens a una distància prudencial i que haurien signat a principi de temporada.