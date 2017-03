Oliva rescata un punt al límit

El Badalona i el Cornellà van sumar la mateixa quantitat de punts des de dues vies ben diferents. Els de casa, acaparant el control de la pilota, i els visitants, amb contenció al darrere i verticalitat al davant. Val a dir, això sí, que, tot i el domini dels del Barcelonès en el primer temps, no hi va haver concreció. Als de Manolo González, que esperaven amb paciència desgastar el rival, els costava Déu i ajuda arribar a l'àrea de Marcos. La bona tasca defensiva del Cornellà, això sí, també hi va tenir molt a veure. Tot plegat va fer que en el primer temps no hi hagués cap aproximació clara de perill.

Si en la primera part el matx va ser molt ensopit, després de la represa la història es va animar una mica. Bruno, de fet, va posar a prova Marcos en el 47', però el porter visitant –referent del Badalona fins fa dos cursos– va respondre amb encert. La rèplica del Cornellà va ser més contundent, ja que els del Baix Llobregat van obrir la llauna. Pep Caballé, que va protagonitzar una exhibició de recursos, va celebrar la seva renovació amb el club verd de la millor manera. En una acció directa, el migcampista de Ripoll va engaltar una centrada i va enviar la pilota a l'escaire, fora de l'abast de Morales. Un golàs per treure's el barret que feia vàlida l'aposta dels visitants.

Operació de setge