Una final de desconnexió

La tensió es concentra en la lliga, amb onze jornades per disputar-se en què el Girona pretén defensar el segon lloc, que dona l'ascens directe a primera divisió, i el Nàstic, consolidar l'acceleració que li ha permès sortir del pou. Avui, però, tots dos viuran un punt i a part, amb la disputa d'una final, cita que sempre té el seu atractiu. El municipal d'Olot, engalanat per a l'ocasió amb esforços per part de la federació catalana –ha instal·lat grades supletòries i ha repartit entrades de franc–, viurà un duel (19h) que es prenen amb un pèl més de motivació i interès els gironins, que no tenen cap títol i que formaran una convocatòria amb una àmplia majoria de jugadors del primer equip. El Nàstic, en canvi, arribarà a Olot amb una desena de jugadors de la Pobla de Mafumet.

“De finals, en el futbol professional, en tenim poques. Podem considerar altres partits més determinants, però sempre és bonic jugar cites d'aquestes. I, com que hi són per guanyar-les, amb aquesta intenció hi anirem”, va comentar Pablo Machín. El Girona arriba al duel després d'encadenar dues derrotes per primer cop en la lliga. El Nàstic, reanimat per l'1-2 a Valladolid, ha guanyat quatre dels sis últims duels. “Encara que juguin els menys habituals, és un rival que està en un bon moment”, comenta Machín.

“El partit ens perjudica”

El tècnic del Nàstic, Juan Merino, no amaga que el partit d'avui li fa nosa, sobretot per la setmana en què ha caigut, abans d'un partit clau contra l'Almeria –diumenge al migdia– i amb alguns jugadors lesionats i altres de tocats. Merino no pot disposar de Luismi, Cordero ni Àlex López, a banda dels internacionals Djetei i Dimitrievski. El tècnic andalús va explicar ahir que farà jugar els futbolistes amb menys minuts en la lliga i alguns jugadors del filial. Malgrat que la prioritat és la lliga, Merino vol que el seu equip doni una bona imatge, perquè té un gran respecte per la competició –“no sóc català, però m'adapto allà on estic”, afirma– i perquè espera que els que juguin ofereixin un bon nivell per demostrar que també poden ser importants en la lliga. Merino elogia el Girona, ja que diu que té una plantilla amb posicions fins i tot triplicades i, per tant, “serà molt competitiu” jugui qui jugui.

