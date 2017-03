Mai havia estat tan a prop

Mai en la història el Barça ha tingut tan a prop ficar-se entre els quatre millors equips d'Europa. Després del 0-1 de l'anada a Suècia, el femení blaugrana té una oportunitat d'or per saltar per primera vegada la barrera dels quarts i classificar-se per a les semifinals de la UEFA Women's Champions League. “Ens il·lusiona poder fer història. Mai hem arribat als quarts de final amb un marcador favorable i, a més, tenim la segona part de l'eliminatòria al Miniestadi. Tenim optimisme i ganes de fer les coses bé, i és un somni poder estar entre les quatre millors”, va dir el tècnic, Xavi Llorens, en la prèvia del partit que els enfrontarà avui amb el Rosengard (Miniestadi, 19 h).

Per al partit de tornada, el conjunt blaugrana no podrà disposar d'una de les seves estrelles, la brasilera Andressa Alves, lesionada en el partit disputat a Suècia, però comptaran amb el factor Mini: “L'estat del terreny de joc és espectacular i el suport del públic és molt important perquè les jugadores ho noten”, va afegir el tècnic, que és conscient que el conjunt suec, que té en Marta la seva gran estrella, sortirà “més agressiu, contundent i potser amb un excés d'agressivitat”.

“Estem més a prop que qualsevol altre any”, va afegir Marta Unzué, capitana d'un Barça que està a un pas de fer història.