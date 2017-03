Reforços que funcionen

El Castelldefels la va encertar de ple amb els fitxatges a l'hivern. El conjunt groc està lluitant per la permanència –ara mateix és fora de la zona de descens, empatat amb dos dels tres equips en vermell– i ho està fent, en part, gràcies a l'aportació de dos dels fitxatges que van arribar al novembre i al gener: Jordi Cano i Sergi Moreno. Entre els dos atacants han sumat set dels tretze gols que ha anotat l'equip des de la seva arribada.

Cano i Moreno han aterrat de la millor manera a Castelldefels. Tots dos són fixos en l'equip de Carrillo des del primer dia. “A Cano ja el coneixíem i el vam voler fitxar al juny, però al final ell va optar per anar a l'Europa. Quan es va presentar l'oportunitat, no vam dubtar”, diu el tècnic, Miki Carrillo. “Sergi Moreno, en canvi, va ser una molt bona oportunitat de reforçar la nostra davantera, amb un jugador que ens quedava a prop perquè és a Vilanova”, admet. Carrillo reconeix la solidesa que els han donat aquests dos jugadors. “Aporten molt dinamisme en atac”, hi afegeix.

En bon estat de forma