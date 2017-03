“Fa uns anys, ningú hagués dit que ho aconseguiríem”

Crec que algun dia veurem al Barça femení jugant al Camp Nou. Contra el PSG pot ser un bon dia per omplir el Mini

Xavi Llorens compleix l'onzena temporada a la banqueta del Barça femení i dimecres va viure una fita insòlita, la classificació per a semifinals de la Women's Champions League. Mai abans, cap equip de la lliga espanyola ho havia assolit. El tècnic destaca “el creixement” experimentat per les blaugrana els últims anys i somia amb tot, tot i ser conscient de la dificultat, tant de l'eliminatòria contra el PSG, el botxí el curs passat als quarts de final, com de la pugna amb l'Atlético pel títol de lliga.

Primer de tot, li va costar dormir després de tot el que va viure dimecres?

Doncs sí, la veritat. Vaig arribar a casa, no tenia ni gana, i vaig tornar a mirar el partit perquè l'estaven fent per la televisió... Devien ser els nervis. Benvinguts siguin. Però ara toca tornar a la normalitat.

És conscient ja de la transcendència del que van assolir?

És molt important sobretot per al nostre futur. La gent cada cop creu més en nosaltres i això ja no s'atura. Però hem de tenir ben clar que toca tenir els peus a terra, perquè s'ha vist que és a base de treball i de constància que pots arribar on somies.

Des que es va convertir en l'entrenador del femení, fa més de 10 anys, vostè ha guanyat lligues, fins i tot 4 de seguides, copes... Però és aquest l'èxit més important com a entrenador del femení?

A veure, està clar que l'èxit és guanyar títols. Però s'ha de ser realistes del context en què estem, que és el futbol femení estatal, i fa anys ningú hagués dit que un club de la lliga arribaria a unes semifinals de la Champions. I nosaltres ho hem fet, amb treball, creure en el que fem i també s'ha de dir, amb sortejos favorables. Però això és esport, tot costa moltíssim, i l'equip cada cop és més competitiu i creix molt ràpid.

Quin ha estat aquest creixement, sobretot des que el futbol femení blaugrana ja és professional?

El creixement es veu sobretot en el dia a dia, independentment que després es guanyin títols o no i s'escapi la lliga o no. L'any passat ja vam créixer molt, enguany continuem i si es fan les coses bé, està clar que competiràs sempre i al final els èxits acabaran arribant. Però també hi ha uns rivals que treballen i lluiten pel mateix.

Hi ha menys diferència enguany entre el Barça i el PSG?

Bé, no s'ha d'oblidar que la temporada passada, tot i que vam estar a un gol de passar, el PSG va ser molt superior al llarg dels 180 minuts i el resultat, va ser també molt curt pel que es va veure. Veurem què passa enguany, tot i que crec que no hi tanta diferència. El PSG encara ha crescut més i ha canviat d'entrenador, però també crec que nosaltres som molt millor equip que l'any passat i hem guanyat molt amb jugadores de fora que ens han permès donar un pas pel que fa a qualitat competitiva. Però som realistes. Ho intentarem però és molt difícil.

Haver-s'hi enfrontat fa només un any, pot ser un plus?

Segur que hi haurà una motivació fins i tot més gran i també pot servir per afrontar l'eliminatòria amb més confiança. Dependrà de com comenci tot.

On està el límit d'aquest equip i del futbol femení del Barça?

No hi ha límit. L'avantatge del que estem fent és que com no hi ha límit, sempre treballem per millorar. Si algun dia arribéssim a guanyar la Champions, després ja podria existir una baixada, però fins que no arribes al sostre, només es tracta d'anar pujant i pujant cada cop més.

Tardes com la de dimecres, amb un Mini amb més de 7.000 espectadors, i més enllà de ser històrica per passar a semifinals de Champions, no fa altra cosa que reforçar la idea, oi?

Tot el que es va viure no fa res més que continuar donant-nos força per assolir els nostres objectius. I també pot servir de cara als mals moments o per les decepcions, per recordar que amb treball es poden assolir moments com el de dimecres.

Creu que en l'anada contra el PSG, es pot batre el rècord d'assistència al Miniestadi?

Crec que és positiu que el duel es disputi en menys d'un mes. Si a més a la lliga ho fem bé, la gent s'enganxarà i crec que encara vindrà més gent, perquè són unes semifinals. Les jugadores han fet mèrits perquè així sigui i es pugui arribar a una xifra històrica.

Veu algun dia jugant el Barça femení al Camp Nou?

Crec que algun dia arribarà. Però primer s'ha d'omplir el Mini i llavors, que la directiva decideixi si s'ha de donar un pas més endavant. De moment, jugar al Mini ja és un plaer i un orgull, i a les jugadores les motiva molt.

Diumenge ja torna la lliga. Ara, com es baixa del núvol?

Precisament per això vaig donar festa a l'equip per l'endemà del partit. L'entrenament hagués estat dispers i hagués servit de poc. Ara toca el Tacuense i som conscients del que ens juguem, ja tocarà pensar en l'eliminatòria contra el PSG.

Amb l'ensopegada el cap de setmana passat de l'Atlético, el Barça torna a dependre d'ell mateix. Ara no es pot fallar...

Per això tocarà posar molta atenció a tots els partits. I no serà fàcil, perquè en qualsevol moment podem ensopegar. Però serà el pa de cada dia fins al final de temporada. I a Tenerife ens estaran esperant encara amb més ganes, després del que hem fet a Europa.

Imagino a més que enguany, després de no guanyar-la el curs passat, la lliga encara és una obligació major, oi?

Volem guanyar-la. Si després l'Atlético fa les coses millors, doncs tocarà felicitar-lo. Però pensem en positiu i buscarem superar-les d'aquí al final.