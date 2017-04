Gols que foraden la història

Entre el rècord i el ridícul quedarà emmarcat el partit d'ahir al Miniestadi entre el líder, el Barça B, i el cuer, l'Eldenc. El conjunt blaugrana va fer el que havia de fer: jugar professionalment un partit de futbol. L'equip alacantí, en canvi, va culminar una temporada esperpèntica amb una efemèride impensable en el futbol actual. Amb els dotze gols, el conjunt de Gerard López va igualar el millor registre de sempre tant a primera, com a segona, com a segona B: el que tenia l'Extremadura des del 1993 en un partit contra el Portuense en el grup quart de segona B.

El missatge per als blaugrana era clar, sortida que ofegués el rival per encarrilar el partit com més aviat millor. Però l'Eldenc va tenir alguna cosa a dir –l'única en tot el partit– abans que comencés la tempesta, amb una ocasió que el juvenil Puig va treure. A partir d'aquí, el monòleg blaugrana va ser abassegador, en bona part per les grans facilitats defensives que va donar el rival: tendre en la pressió sobre la pilota, amb metres a l'esquena de la defensa i amb un porter indigne per a la categoria. Un còctel mortal que va permetre als blaugrana anar engreixant el compte en el primer temps: en el minut 20 guanyaven 4-0, la meitat de gols que al final del primer temps.

Més tensió als vestidors