Un gol en el tram final condemna el Reus a la derrota (1-0)

El Reus tornarà de Lugo sense cap tipus de recompensa. El conjunt del Baix Camp ha caigut en la complicada visita a l'Anxo Carro, tot i que ha estat a punt de rascar un punt. Els gallecs, més ambiciosos que els de Natxo González, han trobat la recompensa del gol en el minut 86, quan Yelko Pino ha connectat una centrada llunyana de Pita.

El partit ha seguit el guió previst. El Lugo ha acaparat la possessió i ha apostat per combinar, mentre que el Reus ha esperat al darrera, mirant d'aprofitar alguna pèrdua per sortir al contraatac. En aquest context, gairebé no s'han vist ocasions de gol. En el primer temps, només Joselu i Máyor han arribat a fer intervenir Edgar Badia i Roberto respectivament. Després de la represa, la tònica no ha canviat i, just quan semblava que la llauna es quedaria per obrir, ha aparegut Yelko Pino i ha fulminat un Reus que no ha tingut temps per reaccionar.