Dinàmiques reforçades

Tot i que ja comença a veure la llum al final del túnel amb les recuperacions de Pi i Coulibaly, el Badalona continua amb moltes baixes. Ahir va presentar setze fitxes malgrat que només tenia quinze jugadors disponibles: Enric Pi va ser convocat però encara no pot competir per lesió. “No ha de ser cap excusa perquè les baixes les hem tingut tot l'any i hem competit bé”, manifestava Manolo González després del partit. El tècnic no espera recuperar Agudo per al partit de diumenge contra el líder i admet que Robusté, de moment, és dubte.