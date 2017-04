Tres punts de ‘play-off'

Mentre que uns continuen líders i es van assegurar matemàticament una plaça en la promoció d'ascens a segona B, els altres es van allunyar a set punts del quart lloc. Era el perill del duel gironí de l'estadi municipal d'Olot; tots dos no podien acabar contents i l'alegria es va acabar quedant a casa. L'Olot va guanyar el Palamós amb un gol d'Hèctor Simon en el minut 63.

Els garrotxins van haver de suar de valent per tombar els baixempordanesos. L'equip de Joan Mármol, sense cap por, va plantejar un partit de tu a tu i va oposar resistència des del principi. De fet, la primera ocasió va ser seva, de Marc Serramitja, que sol al segon pal, va rematar desequilibrat amb el peu i va xutar a fora. L'Olot va respondre amb un grapat d'arribades per la banda dreta que no van trobar rematador. L'excepció la va escriure Dembo, que sí que va estar a punt d'aprofitar una passada de la mort d'Uri Santos. L'extrem gambià va topar amb el pal, el mateix obstacle que, uns minuts després, també es va posar enmig d'Hèctor Simon i el gol.

En la primera meitat, el migcampista llançanenc va fregar el golàs amb un intent des de fora de l'àrea que va tocar la fusta, i en la segona, ho va oblidar firmant l'1-0. Marc Mas va punxar una centrada un xic passada de Dembo, va aixecar el cap i va veure Hèctor a la frontal, disposat a batre Aleix Manzano amb un bon xut al primer pal. Aquest cop, ho va aconseguir i va encetar el marcador (63').

En el primer quart d'hora de la segona part, el conjunt visitant ja ho havia intentat per mediació de Serramitja i utilitzant el mateix recurs que Hèctor –un xut des de fora de l'àrea que no va sortir gaire desviat– i, en la primera part, el mitjapunta cellerenc havia rematat de tisora per sobre del travesser. Fins i tot, el central Akrong, en un córner mal defensat per l'Olot, ho havia tingut tot de cara per marcar. Totes aquestes oportunitats van ser prèvies a l'1-0 olotí, però va ser després del gol que el Palamós es va activar de veritat. I malgrat que no ho va poder traduir amb gaire setge a la porteria de Ginard, va arribar a tancar l'Olot al seu camp.

L'equip de Calderé, encara amb la dolorosa remuntada del Sant Andreu massa present, no va voler córrer riscos i va defensar el resultat amb dents i ungles, tot i que això li va comportar perdre quota de protagonisme en el partit. Ja en la recta final, els olotins inquietaven en alguna sortida ràpida al contraatac, mentre que els palamosins intentaven portar el pes de l'enfrontament. La realitat és que van fer patir l'estadi municipal sense generar gaires ocasions clares de gol. Sí que van avisar Agi Dembelley, a un quart del final, i Ivan Garcia, en els últims deu minuts, però l'Olot va acabar sortint il·lès d'un duel gironí entretingut i molt disputat. El Palamós va demostrar per què és la revelació de la temporada, i l'Olot, per què és un líder sòlid. Els de Ramon Calderé es resisteixen a perdre aquesta posició de privilegi, i ja queda una jornada menys. Tenen el play-off d'ascens assegurat, però a la Garrotxa ho volen tot.