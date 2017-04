El millor líder de la història

Ja fa algunes setmanes que ningú no dubta que el Llevant jugarà la temporada que ve a primera i, més recentment, coincidint amb la mala ratxa del Girona, tothom té clar que serà el campió de segona A. Molt fort i regular des del començament de la lliga –l'única vegada que ha estat més d'un partit sense guanyar va ser al novembre (1 punt de 9)–, veure's en les últimes jornades amb l'objectiu a tocar no ha fet que es relaxi, ben al contrari, ja que ha aconseguit 23 dels últims 27 punts en joc. Després de derrotar dissabte, no sense patiment, el cuer, el Mirandés (2-1), arriba als 72 punts i ja avantatja de 14 el segon classificat, el Girona, i de 20 el tercer, el Tenerife. Si manté el ritme en les deu jornades que falten, l'ascens matemàtic no trigarà a arribar i pot acabar acostant-se als 100 punts. L'equip granota ja ha superat els 71 punts amb què va cloure la temporada del seu anterior ascens a primera divisió, la 2009/10.

Amb les dades a la mà, el Llevant és el millor líder de segona divisió des que el 1968 es va crear un sol grup per a la categoria. Mai cap equip havia arribat a la jornada 32 amb tants punts –conversió feta els anys que la victòria valia dos punts– ni tanta distància respecte als perseguidors. Només s'hi acosten el Valladolid del 2007 i l'Elx del 2013.