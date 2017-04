Alternatives defensives

Natxo González ha tingut al llarg de la temporada força clara la línia defensiva titular, amb Atienza i Olmo a l'eix de la defensa i Benito i Ángel als laterals. El central Babic ha tingut la seva època de participació –entre el novembre i el gener– i Campins ha estat el relleu clar per les lesions d'Alberto Benito al lateral dret. Últimament, el tècnic basc ha donat l'oportunitat a un jugador que s'ha consolidat com a titular, el lateral esquerre Migue García, i a Lugo va utilitzar el central Melli, amb poca participació fins ara, com a solució d'emergència per al lateral dret, amb Benito i Campins lesionats.

Migue va estar sempre a l'ombra del regular Ángel Martínez, fins que, per al duel al camp del Tenerife de fa tres setmanes, Natxo González va voler premiar el seu bon treball –tal com va explicar després– amb la titularitat. Abans, Migue només havia participat en cinc partits. La bona actuació individual i col·lectiva, amb victòria per 0-1, li va valer, al futbolista andalús, la continuïtat en el partit següent, contra l'UCAM. Noranta minuts més i un altre bon treball defensiu roig-i-negre, de manera que Migue es va guanyar la consolidació a la rereguarda grana i va tornar a ser titular diumenge a Lugo, on l'equip va caure derrotat (1-0).

Contra l'UCAM, Benito en la primera part i el seu substitut Campins en la segona es van lesionar i tots dos es van perdre el partit de Lugo. Sense laterals drets disponibles, Natxo González va ressituar Melli a la banda i el va fer jugar en la posició durant els 90 minuts. Feia cinc mesos que l'exjugador del Betis no disposava de cap minut. Va participar en cinc partits fins a la jornada 12, en què va ser expulsat al camp de l'Osca, on el Reus va perdre, i des de llavors, entre la preferència de Natxo González pels altres centrals i alguns problemes físics, no va tornar a aparèixer a l'equip fins diumenge passat. En principi, Joan Campins ja estarà en condicions de jugar en el pròxim partit, diumenge a la tarda al municipal contra l'Osca –Alberto Benito encara no–, de manera que el més normal és que el lateral dret mallorquí torni a la titularitat.