On cal assegurar la permanència

El Reus ha d'aprovar dues assignatures pendents, clau per assegurar la permanència. La primera són els partits de casa, ja que dels últims vuit només n'ha guanyat un i tothom té clar, tal com aquesta setmana ha assegurat Natxo González, que si no millora la productivitat al municipal patirà en la recta final de la temporada. L'altra és la falta de gol, a causa sobretot de la poca regularitat en la creació de joc ofensiu. El Reus espera aplicar-se en les dues matèries i aconseguir avui, en la visita de l'Osca, tres punts que li donin tranquil·litat i confiança per afrontar els últims nou partits del curs. En l'anterior partit a casa, contra l'UCAM, l'equip de Natxo González va tenir ocasions de gol, però li fa faltar encert.

L'Osca, però, serà un os dur de rosegar. L'equip aragonès, molt regular tot el curs, està en el millor moment. Vuit partits sense perdre, amb cinc victòries, l'han acostat a la zona de fase d'ascens, a la qual lluita per entrar. Equilibrat, amb bons números en defensa i en atac, l'equip d'Anquela és vertical, però també juga bé a futbol al voltant de Samu Sáiz. A fora de casa, l'Osca és especialment sòlid, ja que no perd com a visitant des del mes de novembre, quan va caure a Cadis. Des de llavors, cap derrota en nou desplaçaments.

El dubte de Campins

Joan Campins, que es va lesionar en la segona part del partit contra l'UCAM, va ser baixa a Lugo. Avui ja havia d'estar recuperat, però serà dubte fins a última hora. Amb l'altre lateral dret, Alberto Benito, lesionat –també es va fer mal contra l'UCAM i en té per a un parell de setmanes–, Natxo González podria donar continuïtat al central Melli, solució d'emergència a Lugo, com a lateral dret si finalment Campins no pot jugar. De totes maneres, Natxo González admet que Melli és un futbolista més defensiu que Benito i Campins, amb molt recorregut, i reitera que el dèficit del seu equip és en atac. Per tant, no es pot descartar que Natxo González utilitzi un jugador més vertical per al lateral dret, com ara Fran Carbia, utilitzat alguna vegada en aquesta posició la temporada passada.