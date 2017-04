Civil trenca el malefici

Les ratxes hi són per trencar-les i ahir l'Europa va posar fi a una que feia set anys que durava. Els escapulats no havien guanyat mai a Nou Barris en partit de lliga, i per fi ho van aconseguir gràcies a una solitària diana de Xavi Civil, que aquest curs s'ha acostumat a marcar gols decisius.

El partit, però, va ser un fidel reflex de l'estat actual d'ambdós equips: sense il·lusions en aquest final de temporada, cap dels dos conjunts va arriscar per mirar de trobar alguna situació per desequilibrar el duel. Així, els porters gairebé no van haver d'intervenir en els primers 45 minuts.

Amb el central Cano de davanter centre, els de la vila de Gràcia ho van provar amb pilotes verticals, una estratègia que no va aconseguir fer mal a la defensa local. Molt més habituats a aquest joc i al seu terreny de joc, la Muntanyesa es va sentir còmode en aquest guió de partit, i va aconseguir provocar un munt de faltes a tres quarts de camp, l'única via que va trobar d'acostar-se a la porteria de Fer en el primer temps. Curiosament, però, la millor ocasió la va tenir l'Europa amb un xut de falta directe de Fran Bea (42'). Després del descans, el partit es va animar un pèl, i en dues jugades gairebé consecutives Diego va posar l'ai al cor a la defensa escapulada. En la primera internada la passada enrere no va trobar rematador, mentre que en la segona, en el 58', la seva centrada es va enverinar i va picar al pal llarg amb el porter ja batut. L'ensurt va esperonar l'Europa, que va aconseguir traslladar el joc a camp rival. En un servei de cantonada, Abel Rita va rematar de cap al travesser (78') i, cinc minuts després, Civil va trobar el premi en un servei en llarg del porter que Escabrós no va estar encertat a refusar i va deixar la permanència molt ben encarrilada.