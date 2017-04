Glaçats en l'últim minut

L'Osca s'havia mostrat durant tot el partit com un bon equip, però no havia concretat amb oportunitats el seu futbol d'elaboració. El Reus, que ha perdut la frescor de la primera volta, potser no era tan constant, però va estar més a prop del gol. Una vegada més, però, li va faltar efectivitat, la que va tenir Samu Sáiz, que va donar la victòria a l'Osca en el minut 92 amb una gran volea des de fora de l'àrea que va deixar glaçat l'estadi. La derrota allarga la tendència negativa del Reus, que fa tres partits que no marca, que només ha guanyat un dels últims nou duels a casa i que es continua acostant a la zona perillosa de la classificació.

L'Osca està en un moment fi de forma, i de seguida ho va demostrar portant la iniciativa. Amb mobilitat a la mitjapunta i rapidesa en la combinació, creava bones situacions per a les centrades, però, de fet, en tota la primera meitat no va poder portar més perill que alguna pilotes a l'àrea amb més intenció que encert. Un córner directe de David López, que va anar a la creueta (20'), i una centrada perillosa de Ferreiro, que no va encertar a rematar Vinicius en bona posició (42'), van ser les accions més destacades dels aragonesos abans del descans. El Reus era més intermitent, però més directe. Hauria preferit tenir més la pilota, però atacar a batzegades li va servir per portar més perill que el rival en la primera meitat, sobretot en una centrada d'Ángel rematada de volea a la mitja volta per Carbia, que va fer volar Herrera (17'). El mateix Carbia va aprofitar més tard el regal d'un rival per conduir la pilota uns metres i disparar-la des de lluny, massa alt (28'). I a Máyor li va faltar mig pam d'alçada per rematar millor una falta servida per Ricardo. Li va sortir per sobre el travesser (41').

En la segona meitat, el Reus es va estirar i els canvis que va anar introduint Natxo González, que va refrescar tota la segona línia d'atac amb l'entrada de Jorge Díaz, Querol i Vitor, li van donar més recursos en atac. Fran Carbia, després d'una centrada de Miramón, va rematar de molt a prop al cos d'Herrera (59'), i Máyor, recollint una bona assistència d'Ángel, no va saber com superar Herrera malgrat trobar-se en una gran posició (87'). Van ser les millors ocasions d'un Reus que també va ser amenaçador amb dues pilotes llargues de Vitor a Querol. L'Osca, per la seva banda, era menys clarivident que en la primera part, però si més no va saber acabar el partit a prop de l'àrea rival amb un parell de córners, en el segon dels quals Samu Sáiz va demostrar la seva qualitat amb un xut que va fer esclatar els 400 seguidors visitants i va emmudir els locals.