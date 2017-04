El Gavà esgarrapa un punt valuós per a la salvació

El Gavà va aconseguir un empat molt valuós en la seva lluita per la permanència. El conjunt d'Óscar Mena va pescar a domicili contra el Lleida, que desaprofita oportunitat rere oportunitat per enganxar-se a la quarta posició. Els blaus retallen un punt respecte al Badalona, però la percepció és que a l'equip li pesa la pressió per l'ambiciós objectiu.

El Gavà va sortir amb més força al terreny de joc i en cinc minuts Boris va estar a prop del gol en una pilota al punt de penal que Campos va aturar providencialment. Aquesta acció va agafar per sorpresa el Lleida, que, això sí, es va despertar tímidament a partir del primer quart d'hora. Els blaus van tenir el control de la pilota però va ser en una acció d'estratègia que Andriu va estar a punt de marcar, però la seva rematada va sortir massa desviada. El Gavà va respondre amb un fort xut de Gabi López que Campos no va tenir problemes per refusar.

Una primera meitat de tempteig i respecte entre els dos equips va donar pas a un segon temps en què el Lleida va dominar més. Almenys en l'inici. Però les primeres accions, en què els de la Terra Ferma es van apropar amb perill a l'àrea de Craviotto, es van anar difuminant a poc a poc perquè a l'equip li va faltar concretar. Una rematada de Valiente desviada va ser tot el bagatge dels primers minuts després de la represa.

Aleshores, el Gavà ja estava tancat al darrere per buscar el contraatac, i en aquest context també va gaudir d'oportunitats per obtenir el gol: Campos va haver de tornar a intervenir en un xut de Nico Kata a boca de canó. Els relleus i les substitucions van redreçar el partit per al Lleida, que va trobar en Christian Alfonso l'home amb més perill: seu va ser el xut que, ja a les acaballes, es va perdre per molt poc, desviat, prop de la porteria de Craviotto, tot i que instants abans Casares havia estat a punt d'arribar a una centrada del lateral Óscar Rubio.