Una missió complicada

El Reus té dilluns, a priori, el partit més complicat de la temporada. Visita el líder, l'intractable Llevant, que només ha cedit quatre punts al Ciutat de València, els que va perdre en els empats contra el Cadis i el Getafe. A més, juga amb la confiança de tenir l'ascens al sac –el separen 19 punts del tercer– i amb ganes de celebrar com més aviat millor la consecució de l'objectiu. El títol de lliga també el té molt a l'abast, amb el segon, el Girona, a 11 punts. L'equip valencià va perdre el cinquè partit de lliga el cap de setmana passat, al camp del Getafe, de manera que dilluns voldrà demostrar que continua molt fort.

El Reus, però, no renuncia a donar la sorpresa i es refia de la gran competitivitat que ha mostrat durant tota la temporada. Mai no ha perdut per més d'un gol i només el Girona, el Còrdova, el Saragossa i l'Osca li n'han marcat dos. “Sabem que el Llevant és pràcticament invencible a casa, que l'any que ve estarà a primera i que està fent les coses molt bé. Però hem demostrat que som capaços de competir en qualsevol estadi, contra qualsevol rival, i esperem que no sigui cap excepció”, afirma Aritz López Garai, que admet que hauran de millorar en l'efectivitat en atac per tornar de València amb tres punts que els reforçarien després de la mala ratxa actual, amb una sola victòria en les últimes dotze jornades.

Per a la visita al Llevant, caldrà veure si Natxo González pot disposar dels dos laterals drets, absents per lesió els últims partits. En principi no es compta amb Alberto Benito, mentre que Campins hauria d'estar disponible.