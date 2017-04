“Si ara no fem ‘play-off' acabarem l'any fotuts”

La gent de Badalona ha d'estar orgullosa d'aquest equip, perquè es recordarà durant temps, n'estic segur

El Badalona afronta les últimes cinc jornades amb un panorama engrescador: és quart i lluitarà pel play-off. Val a dir, això sí, que després d'encadenar quatre jornades sense guanyar, ha vist com el coixí de 7 punts que tenia respecte al cinquè s'ha eixugat, de manera que ja no hi ha marge d'error. El tècnic, Manolo González (Folgoso do Courel, Lugo, 1979), confia en el potencial dels seus homes tot i el moment delicat que viuen.

Fa quatre jornades que no guanyen, com estan els ànims?

Els ànims estan bé. L'equip està entre emprenyat i decebut, perquè hem fet mèrits per sumar més punts. Estem descontents amb errades importants que ens han condemnat, però pel que fa a confiança estem bé.

Com s'explica la davallada?

Doncs són dinàmiques que tens durant la temporada i que hem de mirar de revertir. Després del partit a Mallorca [0-0] l'equip es va posar una mica nerviós. En tot cas, quant al joc, estem en el millor moment dels tres anys que fa que soc aquí.

I com es reverteix, tot plegat?

Això ha de canviar sol. És qüestió de tornar a guanyar i d'agafar avantatge en el resultat en algun d'aquests partits. La clau ara mateix és avançar-nos.

Recupera homes importants que estaven lesionats, en aquest tram clau...

Això és molt important. En les pròximes setmanes podrem disposar de Robusté, Moyano, Víctor, Agudo i Enric Pi, i això ens ha de donar un plus, ja que hem notat la quantitat de partits que hem jugat durant l'any.

Com ha afectat aquest càrrega? La copa Federació ha passat més factura del que pensava?

En l'aspecte físic estem molt bé i va quedar clar contra el Barça B, en què no vam deixar d'atacar. El problema de la copa Catalunya i copa Federació va arribar amb les lesions. Vam haver de competir amb setze homes molts dies...

Fa quatre jornades es van situar 7 punts per sobre del cinquè. Creu que l'eufòria i apuntar més amunt va ser contraproduent?

No, perquè és el que has de buscar. Un cop tens una cosa, has de fixar-te en una altra. Al final, la situació ha canviat, però el futbol funciona així. Abans de la bona ratxa de fa un mes ens donàvem per morts, després érem el Superbadalona... El futbol són els resultats i hem d'intentar revertir la dinàmica des de la calma.

Hauria firmat a l'agost estar així ara mateix?

Sí, i tant. Hauríem firmat estar salvats a hores d'ara, però ara volem fer play-off, perquè si no el fem acabarem fotuts l'any. Aquí estem tranquils i, si ens haguessin dit d'estar així fa uns mesos, ho hauríem signat tots.

Li fa la sensació que no es valora prou la feina de l'equip?

Crec que se'ns han de reconèixer coses. Som dels menys golejats, l'equip juga molt bé a futbol, alineem quatre sub-23 tots els partits... Però no sento que la gent ho valori. Molesta que això no es reconegui. La gent de Badalona ha d'estar molt orgullosa d'aquest equip, que es recordarà durant temps, n'estic segur.

Parla dels sub-23. Enguany han encertat amb tots els homes joves, que no és fàcil...

Sí, però molts cops no és una qüestió de qualitat, que facin exlosió. Al final es tracta de la mentalitat del jugador. Només cal veure homes com Parera, Sandro, Víctor, Agudo, Moha... Ells han vingut aquí a ser futbolistes, i això et dona moltíssimes coses.

L'any passat, Eugeni va remarcar la disciplina de treball que li va inculcar com a factor clau en el seu ressorgiment...

És que tothom diu als jugadors que són molt bons. T'arriba un nano jove, que és molt bo i que realment té moltes condicions. Sempre li han dit que és molt bo. Mai li han dit que ha de treballar. Mai li han dit que ha de saltar de cap. Mai li han dit que s'ha de cuidar, que s'ha d'entrenar a fons... Aquest és el problema més gran del futbol avui dia. Tu dius al jugador el que vol sentir, per tenir-lo content la temporada en què estigui amb tu. Jo crec que li has de dir la veritat, i si li falten una sèrie de coses l'hi has de fer saber. T'arrisques a perdre un jugador, però si te'l guanyes, t'adjudiques un gran futbolista.

Tornant al moment actual. Com veu el calendari?

Ara toca jugar contra el Sabadell i el Llagostera, que tenen plantilles de molta qualitat i et poden guanyar perfectament. Serà difícil. Després, contra el Mestalla, serà com una final per a tots dos, perquè potser qui guanyi farà un cop important. L'Eldenc, aquí, hauria de ser factible i, en l'última jornada, si el Llevant B es juga la salvació, el partit serà una guerra.

L'última qüestió. On veu el Badalona d'aquí a cinc setmanes?

El veig al play-off. N'estic convençut, i no ho dic per quedar bé. Estic segur que aquest equip jugarà la promoció, perquè s'ho ha guanyat. Només ens cal vèncer un partit i treure'ns aquesta pressió que nosaltres mateixos ens hem posat a sobre.