El Nàstic no falla contra el cuer i el goleja (4-1)

El Nàstic ha resolt la visita compromesa del cuer amb un triomf imprescindible que li permet respirar a la zona baixa. El Mirandés ha marcat primer, però Xavi Molina ha empatat abans del descans i Tejera, Lobato i Achille Emana han permès als grana aconseguir una victòria clara.

El Nàstic ha començat arribant a l'àrea rival per les bandes, però el que ha marcat primer ha sigut el Mirandés, en una jugada de Sangalli rematada de cap per Álex García. Ha estat, però, l'única acció ofensiva destacada en la primera meitat dels visitants, que han anat de bòlit per contenir els atacs del Nàstic, que ha buscat l'empat amb intensitat. Ho ha fet, sobretot, per les bandes, però li faltava precisió en les centrades. Poc després d'una gran aturada de Roberto en una rematada d'Álex López ha arribat l'empat, en ple setge. Xavi Molina ha aprofitat el rebuig del pal per marcar.

El Nàstic ha sortit fred en la segona meitat i el Mirandés ha estat a punt d'empatar dues vegades, en les rematades de Guarrotxena i Álex Ortiz. Però el Nàstic no ha trigat a augmentar el ritme ofensiu i a assetjar la porteria de Roberto, fins que en cinc minuts d'inspiració Sergio Tejera i Cristian Lobato han situat el 3-1. Abans del final, Roberto ha fet penal sobre Juan Delgado i Achille Emana, amb molta suavitat, no ha fallat des dels onze metres.