Embranzides letals

El Nàstic va resoldre un partit molt compromès, la visita d'un cuer amb ganes de revifar i complicar la vida als grana, amb una victòria convincent gràcies a la intensitat ofensiva en els moments clau. El Mirandés va marcar primer (10') en una de les seves poques accions d'atac d'una primera meitat en què el Nàstic va arribar sovint a l'àrea rival, sobretot per les bandes, i que va trobar el premi de l'empat gràcies a Molina (39'). En la segona, els tarragonins es van reactivar després d'un inici fred amb un parell d'avisos del Mirandés, i dos minuts d'inspiració, amb gols de Tejera (68') i Lobato (70'), li van permetre sentenciar el partit. Emana, de penal abans del final (88'), va arrodonir una victòria que deixa el Nàstic provisionalment a quatre punts de la zona de descens, per bé que la majoria de rivals directes juguen avui.

El retorn al 4-2-3-1 li va anar bé, al Nàstic, així com la reaparició de Jean Luc, que va fer anar de corcoll la defensa rival per l'esquerra. La dreta era el passadís de Gerard Valentín, molt actiu també ahir. Els dos jugadors havien arribat amb perill a la línia de fons abans que el visitant Álex García marqués de cap, aprofitant una jugada de Sangalli i les mans massa toves de Reina. Malgrat el cop, el Nàstic va mantenir un bon ritme ofensiu, amb accions per la banda, córners i faltes laterals. El setge va anar in crescendo, amb Àlex López de protagonista. Primer va fer lluir Roberto i, poc després, va connectar una rematada al pal que va anar a parar als peus de Xavi Molina, que no va fallar.

El ritme amb què el Nàstic havia acabat la primera meitat no es va mantenir a l'inici de la segona, cosa que va aprofitar el Mirandés per estirar-se i tenir l'empat a prop, en un xut de Guarrotxena i en un cop de cap d'Álex Ortiz, tots dos fora per poc. De mica en mica, el Nàstic va fer tornar a entrar en joc Jean Luc, Valentín i Emana, i les oportunitats de gol es van tornar a succeir. L'ímpetu grana va tornar a tenir recompensa. Primer, Sergio Tejera va completar una jugada embolicada dins l'àrea –amb possible penal sobre Àlex López i un rebuig fatal d'Aurtenetxe– amb un xut col·locadíssim que va entrar pel mateix forat, on, dos minuts després, Cristian Lobato va col·locar la pilota en un bon xut des de la frontal. Abans del final, Roberto va cometre un penal clar sobre Juan Delgado i Emana va transformar el llançament amb molta suavitat.