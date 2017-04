Lideratge recuperat

Després d'onze jornades seguint de prop l'Atlético, el Barça va aconseguir ahir recuperar el lideratge tot aprofitant l'empat de les colchoneras contra el València. El conjunt blaugrana, que aquesta darrera setmana va veure's condicionat per l'aturada de seleccions, va saltar al terreny de joc conscient que, si vol guanyar la lliga, no podia fallar contra el Betis. Així, va portar la batuta del partit des de ben d'hora. La primera a avisar va ser Vicky Losada amb un xut va sortir arran de la fusta. El gol, en tot cas, no trigaria a arribar. En el 28', Jenni Hermoso va culminar amb l'1-0 una bona combinació amb Alexia Putellas. La reacció del quadre andalús va arribar tot seguit, amb una volea de Paula que no va sorprendre Paños. Així, el segon gol de la tarda el marcaria també el Barça, que va repetir connexió, aquest cop amb Alexia com a realitzadora, i va aconseguir encarrilar la victòria just abans que s'arribés al descans.

Alexia repeteix