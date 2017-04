Instint forjat al carrer

De jugar partidets amb els amics pels carrers de Nador a competir cada diumenge pels camps de segona B. D'una estampa a l'altra hi ha només sis anys de diferència. Cada carrera és un món i n'hi ha que van a ritme de vertigen. És el cas de la del mitjapunta del Badalona Moha, que tot i tenir només 19 anys ha anat cremant etapes molt ràpidament. Això és perquè el seu talent no ha passat desapercebut. El jugador nascut a Nador però instal·lat a Martorell ha encetat la seva etapa com a futbolista amateur tenint protagonisme en una categoria d'allò més exigent. A més, amb actuacions destacades com la de diumenge passat, en què va entrar al camp en el minut 52 i va ser determinant, ja que va ser l'assistent en els dos gols del Badalona contra el Sabadell. La victòria dels escapulats (0-2), de fet, va ser clau, ja que els manté en la quarta posició i els va permetre trencar una ratxa de quatre partits sense vèncer.

“Estic molt content amb la meva aportació a la Nova Creu Alta, però en realitat jo miro per l'equip, m'és igual qui faci les assistències mentre guanyem”, afirma el futbolista d'arrels marroquines, que comparteix objectiu amb els companys: “Jo vaig signar per dues temporades i m'agradaria complir el contracte a segona A.” De fe en el bloc, no n'hi falta. “Hem estat tota la temporada a dalt, aquest és l'any del play-off i ara no queda cap altra possibilitat que no sigui jugar-lo. Ens esperen quatre finals i no podem fallar”, diu Moha, que va arribar a Badalona per estar a prova i va convèncer Manolo González a l'estiu. En els mesos següents ha convençut tothom. “Jo em pensava que fer el salt del juvenil a segona B seria molt difícil, i al principi em va costar, però l'ajuda i la confiança del mister, sumades a l'exigència que m'he imposat, han fet que estigui jugant sent fidel a la meva personalitat. Ara espero seguir en aquesta línia,” reflexiona el mig.

L'asfalt, un valor diferencial